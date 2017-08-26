執行氣象觀測與資料蒐集／衛星接力 明年換福7上陣

2017-08-26

〔記者吳柏緯／台北報導〕「福衛五號」升空後，國家太空中心下一步計畫是在明年第二季，將氣象衛星「福衛七號」送上太空，取代服役中的「福衛三號」，執行氣象觀測與資料蒐集的任務。

福衛七號計畫總主持人朱崇惠指出，福衛七號是由十二顆微衛星加一顆自主衛星組成，上面搭載全球衛星導航系統無線電訊號接收器（GNSS-RO），可接收美國的全球定位系統（GPS）與俄羅斯的全球導航衛星系統（GLONASS），蒐集氣溫、溼度及壓力等大氣數據，供氣象觀測與預測使用。

先送6顆微衛星 每日傳4千筆資料

太空中心規劃，明年福衛七號第一階段升空，先送上其中六顆微衛星，平均每日可傳輸回地球的大氣資料達四千筆，未來十二顆衛星系統均部署完成後，每日可提供資料更高達八千筆，對全球天氣預報與氣候觀測有很大助益。

朱崇惠表示，目前太空中心規劃在福衛七號第二次發射時，除了原本的六顆外，再增加一顆衛星，搭載台灣自主研發的GPS反射訊號接收器（GNSS-R），用來接收從海面反射的訊號。

由於反射訊號較折射訊號更微弱，偵測難度高。不過近年反射訊號的研究蓬勃發展，並被科學家證實在颱風、海洋風場與風速、海洋波浪高低、陸地土壤溼度監控與雪地厚度等資料蒐集上是極有潛力的技術。朱崇惠透露，目前該技術僅美英兩國擁有，台灣可望成為第三個擁有這項技術的國家。