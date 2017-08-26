執行氣象觀測與資料蒐集／衛星接力 明年換福7上陣

2017-08-26

〔記者吳柏緯／台北報導〕「福衛五號」升空後，國家太空中心下一步計畫是在明年第二季，將氣象衛星「福衛七號」送上太空，取代服役中的「福衛三號」，執行氣象觀測與資料蒐集的任務。

福衛七號計畫總主持人朱崇惠指出，福衛七號是由十二顆微衛星加一顆自主衛星組成，上面搭載全球衛星導航系統無線電訊號接收器（GNSS-RO），可接收美國的全球定位系統（GPS）與俄羅斯的全球導航衛星系統（GLONASS），蒐集氣溫、溼度及壓力等大氣數據，供氣象觀測與預測使用。

先送6顆微衛星 每日傳4千筆資料

太空中心規劃，明年福衛七號第一階段升空，先送上其中六顆微衛星，平均每日可傳輸回地球的大氣資料達四千筆，未來十二顆衛星系統均部署完成後，每日可提供資料更高達八千筆，對全球天氣預報與氣候觀測有很大助益。

朱崇惠表示，目前太空中心規劃在福衛七號第二次發射時，除了原本的六顆外，再增加一顆衛星，搭載台灣自主研發的GPS反射訊號接收器（GNSS-R），用來接收從海面反射的訊號。

由於反射訊號較折射訊號更微弱，偵測難度高。不過近年反射訊號的研究蓬勃發展，並被科學家證實在颱風、海洋風場與風速、海洋波浪高低、陸地土壤溼度監控與雪地厚度等資料蒐集上是極有潛力的技術。朱崇惠透露，目前該技術僅美英兩國擁有，台灣可望成為第三個擁有這項技術的國家。

  • 由張和本率領的團隊昨天在福衛五號衛星成功發射後受到數百名觀禮者的英雄式歡迎。（記者曹郁芬攝）

    由張和本率領的團隊昨天在福衛五號衛星成功發射後受到數百名觀禮者的英雄式歡迎。（記者曹郁芬攝）

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