福五大團隊／兩幕後英雄說甘苦 感慨萬千

2017-08-26

〔記者吳柏緯、譚偉晟／台北報導〕福衛五號昨天順利升空，許多參與的研究人員紅了眼眶，其中兩大幕後英雄太空中心正工程師黃柏瑄，以及中央大學太空科學研究所教授趙吉光，更是感慨萬千。

負責光學酬載的黃柏瑄，回憶這六年多來的點點滴滴，提到在遙測酬載進行最後測試時，竟然訊號異常，出問題的元件在CMOS感測器附近，正是福衛五號最核心技術，一個不慎，可能造成衛星損毀，壓力非常大。

為排除異常狀況，研究團隊為福衛五號進行一個大型的「心臟手術」，拿著手術刀進行切割工作，黃柏瑄笑說，當時實驗室好像一間手術室，大家共同的目標就是要把福衛五號救回來。

除了光學酬載外，福衛五號搭載的先進電離層探測儀是趙吉光教授畢生心血。這個先進電離層探測儀改善過去探測儀只能進行單一項目感測的問題，同時具備電子溫度、離子溫度、離子密度、離子速度等四項感測功能，可以有效監測太空到地面之間電離層的狀況，計算出正確的GPS位置資訊，透過電離層的數據分析可以做地震監測，為全球第一個具備多合一感測和高解析資料處理能力的探測儀。

為獲得最佳偵測效果，儀器的篩網採用純金打造，光硬體成本就高達三千萬元，還沒加上人力花費和軟體開發，讓儀器具備一秒處理八千一百九十二筆資料的能力。