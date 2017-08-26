我擁關鍵技術 取國際航太入場券

2017-08-26

全球首創！感光元件裝載在衛星 未來經濟效益不得了

〔記者譚偉晟、吳柏緯、李欣芳／綜合報導〕台灣製造的福衛五號順利升空，證明台灣有製造衛星的高超能力，超過五十家的國內產學研機構投入研發，共同打造「最台」的遙測衛星，尤其搭載的核心技術「光學遙測酬載」完全Made In Taiwan，其中感光元件是台灣開發的CMOS感測器，不但領先世界，裝載在衛星上更是世界第一例。

航太學者、中研院院士葉永烜指出，福衛五號發射成功，猶如為台灣取得一張國際航太俱樂部入場券。

前太空中心主任張桂祥表示，當初在規劃福衛五號時，遙測儀器中的光學感測器，原打算購買國際習慣使用的CCD影像感測器，不過找不到賣家，促成太空中心思考利用台灣成熟的半導體科技開發CMOS感測器，作為光學遙測酬載中的核心技術。

目前協助開發CMOS感測器的微像科技，已接到來自印度的訂單。除了微像科技，還有中央大學、漢翔公司等，超過五十家的產學研機構投入研發。

此外，福衛五號上的太空級衛星電力控制單元是由太空中心與中科院共同研發。未來台灣若順利打造出太空產業，產值至少百億起跳。

若打造出太空產業 產值百億起跳

科技部長陳良基表示，未來太空計畫重心先放在研發福衛七號這類微型化衛星，期盼能達成台灣自主研發與生產目標，將台灣打造成為國際航太重鎮。

中央大學太空科學研究所教授劉正彥認為，本土衛星產業躍居國際領先地位，全仰賴政府十年期長程計畫，培育出大量人才與企業。特別是近期成立的衛星元件生產公司，已經獲得歐洲太空總署大客戶的青睞，顯示太空科技長程計畫對於發展航太工業有其必要性。

他舉例說明，福衛五號裝置自動辨識電力進行充電休眠、衛星姿態控制等軟體設計，都是台灣技術成果。先進電離層探測儀的使用，更是台灣領先全球的實力展現。

政府官員昨透露，福衛五號衛星的電腦在太空中能耐高溫，抵擋酷寒，是因有先進隔熱金屬裝置，與衛星的智慧機械零件，都是太空中心與國內廠商合作的產物，「對台灣濟效益不得了！」