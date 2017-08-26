福5完美飛行 台美同步歡呼

2017-08-26

研究人員感動落淚 台灣向世界證明技術實力

〔駐美特派員曹郁芬、記者吳柏緯／連線報導〕好事值得等待，歷史性的一刻，完美呈現！

「五、四、三、二、一，發射！」一片火光、濃煙中，獵鷹九號火箭於美國加州當地時間十一時五十一分載著台灣首顆自製的衛星終於順利升空。

在范登堡空軍基地裡，擴音器放出獵鷹九號火箭發射中心倒數計時的聲音，此時來自台灣和美國的媒體已在濃霧中守候了近兩小時，擔心濃霧和細雨嚴重影響獵鷹九號火箭的能見度，心情忐忑不安。

不過發射前雲消霧散。當獵鷹九號火箭筆直的身影呈拋物線冉冉上升時，所有媒體都屏氣凝神仰望天空，相機拍個不停。Space X工作人員宣佈火箭順利進入軌道，近二十位台灣媒體才興奮地高喊：「台灣！讚！」

時差九個小時，凌晨兩點五十一分，位於新竹太空中心的現場也爆出如雷歡呼聲，除了互道恭喜，有研究人員想起這些年的辛苦點滴，感動落淚。

發回第一個訊號 地面中控室成功接收

不過此時在中控室的研究人員仍面色凝重，福衛五號於升空後十一分十六秒，進入離地面七二○公里的太陽同步軌道，凌晨四點十三分五十五秒，福衛五號向位於挪威的斯瓦巴通聯站發回第一個訊號，中控室的螢幕顯示訊號正常接收時，中控室內才終於傳出如雷歡呼。福衛五號隨後也「準時」在昨早九點三十二分通過台灣上空。

十年磨一劍 國研院長哽咽國人的驕傲

國研院院長王永和感慨萬千，他略帶哽咽地說，「十年磨一劍」，雖然等很久、過程中困難重重，但終於成功將它送上太空，不但向世界證明台灣的技術實力，也是國人的驕傲。

太空中心副主任余憲政表示衛星發射升空後，太空中心的團隊持續與衛星聯繫，並檢視各項系統與酬載功能，預計兩週後可傳回第一張照片。

福衛五號提供解析度黑白兩米、彩色四米的衛星影像，每年可拍攝廿一萬一六七四幅影像，為期五年的大地監測任務，每兩天通過台灣上空一次。

科技部長陳良基昨在新竹太空中心觀看直播，他感謝國人與政府的支持，也對勞苦功高的研究人員表達感謝之意。陳良基說，許多人當年投入福衛五號計畫時還是黑頭髮，沒想到將福衛五號送上太空時，已經滿頭白髮。

太空中心特別舉行直播活動，不少台灣航太界知名人士共襄盛舉，包含中研院院士葉永烜、前太空中心主任苗君易、張桂祥等人。

在美國觀禮的台北駐美代表高碩泰激動開心高呼：「棒不棒？讚不讚？爽不爽？」他說，等了這麼久，大家汗水沒有白流。美國在台協會理事主席莫健則表示，發射非常成功，有些台灣人吝於肯定自己，這是一次很好的提醒，美國很驕傲多年來做為台灣的夥伴。