台灣自製 福衛五號升空

2017-08-25

〔駐美特派員曹郁芬、記者吳柏緯、李欣芳、鍾麗華／范登堡基地、台北連線報導〕台灣首枚自主研製的福爾摩沙衛星五號今天凌晨發射升空！美國太空探索科技公司（SpaceX）的火箭獵鷹九號（Falcon9），承載福衛五號於台灣時間今天凌晨二點五十分發射升空，升空八十三分鐘後與北極追蹤站進行首次通聯，上午九點四十分首度通過台灣上空，與國家太空中心通聯。

蔡︰載著台灣人夢想起飛

行政院長林全昨在行政院院會表示，福衛五號今天凌晨發射，是科技界重要里程碑；總統蔡英文昨透過臉書說，太空中心克服許多挑戰、集結本土科技實力所打造的福衛五號起飛了，「上面載著台灣人的技術，也載著台灣人的夢想」。

福衛五號總經費五十六．五九億元，歷經五年研發。二○一六年因SpaceX火箭爆炸，導致原訂去年發射的福衛五號發射時程延遲，今天凌晨由SpaceX的獵鷹九號承載，在美國加州發射。執行發射作業的美國范登堡空軍基地，出現許多太空中心的員工自費組團赴美觀禮，還有熱愛太空研究的台灣留學生及外籍人士前來共襄盛舉。

根據洛杉磯辦事處科技組拍攝的照片，在台灣團隊進駐後，范登堡空軍基地曾在大門口升起中華民國國旗與美國星條旗，象徵台美關係友好密切。記者團二十三日進入范登堡基地時濃霧籠罩，火箭若隱若現，依稀可見火箭整流罩上繪有多個台灣參與福五計劃單位的標幟設計圖，還有一幅美國國旗。

計劃總主持人張和本表示，福衛五號衛星的解析度不是世界第一，但是台灣科技的扎根，希望台灣的太空科技能永續發展下去，將太空中心現有的兩百人做更佳的運用；福五衛星兼具「遙測」與「科學」兩大任務，科學資訊未來會免費提供全球分享，影像將透過收費方式供外界使用。

兼具遙測與科學兩大任務

福五衛星升空十一分十六秒後會與火箭分離，升空約八十三分鐘後與北極追蹤站進行首次通聯，發射後四百零四分鐘與台灣地面站首次通聯。

福衛五號是高解析度光學遙測衛星，升空後展開為期五年的太空遙測任務，所拍攝的遙測影像除可用來防災勘災，還可提供國土安全、環境監控、科技外交、科學研究等用途。