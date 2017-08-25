航道擴寬 彰化離岸風場遭切邊 影響開發

2017-08-25

〔記者張聰秋、鄭瑋奇、黃佩君／綜合報導〕交通部擬將彰化外海的海上航道寬度由七浬擴寬為九浬，但如此一來，經濟部公告彰化外海廿一個優良離岸風場中，會有八個風場被航道切過，將無法開發，其他十三個風場又有四個被部分削減，發電容量將大幅下滑，對投資商影響甚鉅，抱怨政策反覆，影響台灣吸引國際投資的信譽。

開發規模和發電效益大降 對投資商影響甚鉅

彰化縣府建設處產業發展科長陳駿瑜說，一○四年七月經濟部公告彰化外海有卅六處「離岸風力發電規劃場址」，其中廿一個潛力場址是國際認同具開發價值的優良風場，場址編號從九號到廿九號，吸引六家國內、國外綠能廠商前來投石問路。

但一○五年六月交通部航港局和能源局調整彰化外海航道寬度，路線劃過風場，頓失編號九、十及廿到廿五共八處場址，投資商開始擔憂政策反覆多變，沒想到今年元月時，交通部又擬把航道再擴寬成九浬，又有四個風場邊緣被切到，包括加拿大北方電力公司（Northland Power Industry, NPI）與新加坡玉山能源（Yushan Energy），擬投資開發的「海龍計畫」。

建設處長戴瑞文說，「海龍計畫」原有編號十八、十九和廿五共三個場址，但廿五號場址全部納入七浬航道內，改成九浬航道後，十九號場址又被削減約四十一％，少掉二○五MW的發電容量，等於原本三個場址一口氣就少掉快一半，開發規模和生產電力及經濟效益大幅下滑，讓投資商卻步。

ＮＰＩ是歐洲第二大離岸風電開發商，與玉山能源正在開發編號十八、十九號場址，投資金額一五七○億元。ＮＰＩ副總裁Dino Gliosca等人，昨拜會彰化縣長魏明谷抱怨政策反覆，增加投資不確定的風險，影響台灣吸引國際投資的信譽。

戴瑞文指出，外國航道都在外海，縣長魏明谷將擇期率隊北上，直接向行政院長林全表達投資商開發心聲，建議中央把航道改設外海，爭取讓風機與航道共存。

交通部︰已建議避開 能源局︰仍有開發價值

交通部航港局航安組科長蔡育明表示，經蒐集各界意見後，認為七浬的寬度無法滿足航行需求，決定調整為南北都是九浬，為配合風場建置，更取消台中港直航中國航道。受影響較大的十九號風場，因該區域本來船舶流量就大，之前就已建議過開發時應儘量避開。

能源局則表示，航道寬度擴大是依國際標準，考慮航行安全因而做出決定。海龍有十八、十九號兩風場，雖受一些影響，但仍有一定開發價值。