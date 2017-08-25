「孩子大了 放手讓他出去闖…」6年來從無到有 工程師滿滿不捨

2017-08-25

〔記者吳柏緯／台北報導〕「孩子大了，要放手讓他出去闖。」從無到有花了六年時間，福衛五號要升空了，一手打造福衛五號的一百多位太空中心工程師依依不捨的說：「我們看了它（福衛五號）六年，以後換它在太空中看著我們，相信它會好好守護台灣。」

耗時五年開發與一年半的等待，福衛五號終於要升空，太空中心副主任余憲政說，接下來包含衛星聯繫、校正等工作，另一個挑戰正要開始。

太空中心正工程師黃柏瑄回憶，印象中最辛苦的一段時間，是裝設光學遙測酬載的鏡片時，由於鏡片精密容易受外力影響變形，影響成像品質、甚至太空任務的執行，團隊整整花了半年時間，才校正調整到最佳狀態。

此外，任何一點震動都會影響福衛五號的測試甚至毀損裡面的元件，而太空中心緊鄰高速公路，研究人員只能在車流量少的深夜進行測試，研究室半夜燈火通明，是家常便飯。

今年七月中，福衛五號要從新竹太空中心運往桃園機場時，運送箱周圍都有裝有震動感應器，研究人員小心翼翼、隨時觀測震動情況。

包含黃柏瑄在內的多位研究人員，功成卻無緣到美國參與發射任務。日前從台灣裝機時，黃柏瑄滿滿不捨，進行最後檢查時，輕輕道別：「你是我們一手做出來的衛星，或許不是最完美，卻是最棒的。」

以後在太空中 有它守護台灣

黃柏瑄感性的說，雖然以後無法再相見，但是它將會在太空中看著這片土地、好好守護台灣。

余憲政說，福衛五號的計劃能夠成功，歸功於背後一百多名研究、工程與行政人員的努力。這些台灣的航太專業人才，除了持續進行下一階段太空計畫，太空中心也與泰國交流福五的經驗，協助進行地面操控站等設備的建置，也有人將到外面闖一闖，希望學習更多技術與知識，未來再為台灣貢獻。