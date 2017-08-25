國中生畫寶島意象 隨福五繞地球

2017-08-25

超級幸運兒 9學生現場見證

〔駐美特派員曹郁芬、記者吳柏緯／范登堡空軍基地、台北連線報導〕來自台灣敦化國中的朱嘉尹畫作，從全台灣的作品甄選中脫穎而出，隨著福五衛星升空繞行地球，朱嘉尹、朱嘉元雙胞胎和小妹朱庭儀，以及九名甄選出的幸運台灣學生，也來到美國范登堡空軍基地見證福五升空。

朱嘉尹和朱嘉元是雙胞胎，同在敦化國中就讀，和妹妹朱庭儀夾雜在上百位科學家和美台官員之中，雖然安靜不多言，卻始終是媒體焦點。

朱嘉尹說，聽到美術老師宣佈有比賽，優勝者的作品可以放到火箭上，就踴躍嘗試，把所有她認為美麗的台灣元素放進作品裡，包括台北一○一大樓、台灣特有的蝴蝶蘭、甘蔗、稻米等，畫作熱鬧又生意盎然。

中大壢中學生李宗唐表示，親眼看到火箭發射是從小的夢想，但福衛五號發射日期一再延後，「今年還要準備大學考試，已經想放棄時，接到赴美觀禮通知，正好當天是高中畢業典禮。」他笑說：「這是永生難忘的畢業禮物。」

除了八名高中生，這次的學生代表團中，還有一名中央大學大氣科學系三年級的學生黃唯蓉，她兩年前透過校內甄選獲得機會，從大一等到大三，「很開心能夠在畢業前見證這歷史性的一刻。」

黃唯蓉說，這次赴美除了觀看福衛五號發射外，會反思台灣未來的太空科技應往哪裡走、如何加強，畢業後將投入相關領域，貢獻自己的能力。

中央大學是台灣太空科技研究的指標學校之一，太空所教授趙吉光說，明年福衛七號將接力升空，目前已選出多位大一學生，將赴美觀禮並參與相關科學活動。學生代表團也將拜訪太空探索科技公司與美國國家航空暨太空總署、噴射推進實驗室。

  • 九名幸運的台灣學生獲得到場見證歷史的機會。（趙吉光提供）

    九名幸運的台灣學生獲得到場見證歷史的機會。（趙吉光提供）

  • 充滿藝術才華的朱家元、朱庭儀與朱家尹三妹妹是福衛五號升空典禮中最受注目的小小觀禮者。朱嘉尹的畫作（右）將隨福五衛星升空。（記者曹郁芬攝）

    充滿藝術才華的朱家元、朱庭儀與朱家尹三妹妹是福衛五號升空典禮中最受注目的小小觀禮者。朱嘉尹的畫作（右）將隨福五衛星升空。（記者曹郁芬攝）

  • 具有台灣意象的兒童徵圖首獎畫作將伴隨火箭升空，作者朱嘉尹全家一同赴美見證。 （中央社）

    具有台灣意象的兒童徵圖首獎畫作將伴隨火箭升空，作者朱嘉尹全家一同赴美見證。 （中央社）

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