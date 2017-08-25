國中生畫寶島意象 隨福五繞地球

2017-08-25

超級幸運兒 9學生現場見證

〔駐美特派員曹郁芬、記者吳柏緯／范登堡空軍基地、台北連線報導〕來自台灣敦化國中的朱嘉尹畫作，從全台灣的作品甄選中脫穎而出，隨著福五衛星升空繞行地球，朱嘉尹、朱嘉元雙胞胎和小妹朱庭儀，以及九名甄選出的幸運台灣學生，也來到美國范登堡空軍基地見證福五升空。

朱嘉尹和朱嘉元是雙胞胎，同在敦化國中就讀，和妹妹朱庭儀夾雜在上百位科學家和美台官員之中，雖然安靜不多言，卻始終是媒體焦點。

朱嘉尹說，聽到美術老師宣佈有比賽，優勝者的作品可以放到火箭上，就踴躍嘗試，把所有她認為美麗的台灣元素放進作品裡，包括台北一○一大樓、台灣特有的蝴蝶蘭、甘蔗、稻米等，畫作熱鬧又生意盎然。

中大壢中學生李宗唐表示，親眼看到火箭發射是從小的夢想，但福衛五號發射日期一再延後，「今年還要準備大學考試，已經想放棄時，接到赴美觀禮通知，正好當天是高中畢業典禮。」他笑說：「這是永生難忘的畢業禮物。」

除了八名高中生，這次的學生代表團中，還有一名中央大學大氣科學系三年級的學生黃唯蓉，她兩年前透過校內甄選獲得機會，從大一等到大三，「很開心能夠在畢業前見證這歷史性的一刻。」

黃唯蓉說，這次赴美除了觀看福衛五號發射外，會反思台灣未來的太空科技應往哪裡走、如何加強，畢業後將投入相關領域，貢獻自己的能力。

中央大學是台灣太空科技研究的指標學校之一，太空所教授趙吉光說，明年福衛七號將接力升空，目前已選出多位大一學生，將赴美觀禮並參與相關科學活動。學生代表團也將拜訪太空探索科技公司與美國國家航空暨太空總署、噴射推進實驗室。