台灣的驕傲 福5寫太空史新頁

2017-08-25

克服多次困難、延宕 核心技術百分百自製

〔記者吳柏緯／台北報導〕歷史的一刻，台灣的驕傲！

開始為期5年的太空遙測任務

經歷多次困難、延宕，核心技術「光學遙測酬載」一○○％由台灣自製，整體自製率達七十八％，台灣第一顆自主研發的遙測衛星「福爾摩沙衛星五號」今天凌晨升空，開始執行為期五年的太空遙測任務。

國研院院長王永和表示，二○○七年規劃衛星發展計畫時，發現有些零件找不到來源，開始考量自主開發的可能性。二○○九年底，當時國科會同意衛星自主開發的計畫，並由太空中心著手進行。今天，福衛五號終於升空，不但寫下台灣太空史的新頁，也證明當時的堅持沒有錯。

自主研發 高解析度光學遙測衛星

福衛五號是台灣首枚自主研發的高解析度光學遙測衛星，且由超過五十個國內產學研機構合力研發。核心技術、負責拍攝影像的「光學遙測酬載」，更是完全Made In Taiwan，可說是「台灣的驕傲」。

如在101頂樓清晰拍到1樓的螞蟻

福衛五號升空後，將運行於距離地面七二○公里的太陽同步圓形軌道，提供解析度黑白兩米、彩色四米的衛星影像。相當於可以從台北一○一大樓的頂樓，清楚拍攝位在一樓的一隻小螞蟻，並辨識身體構造，也可拍到三○○多公里外、在墾丁大街散步的人。

而「光學遙測酬載」中的感光元件，則是由台灣開發的CMOS感測器，不但領先世界，裝載在衛星上更是世界第一例。

前太空中心主任張桂祥回憶，福衛五號遙測儀器中的光學感測器原本打算向國外購買，當時國際上大多使用CCD影像感測器，不過由於這類精密儀器太過敏感，找不到賣家，一度陷入瓶頸。

升空後要調整 兩週後可傳回首圖

但也因為這個困境，促成太空中心思考能否利用台灣成熟的半導體科技開發CMOS感測器，作為光學遙測酬載中的核心技術。CCD與CMOS同為可記錄光線變化的半導體，CMOS的優勢在於成本低、耗電需求少，便於製造與高度整合性。

太空中心副主任余憲政表示，福衛五號升空後，有許多功能測試與調整工作要做，例如不間斷的執行開機測試、功能檢測、訊號連接等，太空中心團隊將逐步調整至最完美的情況，大約升空後兩週可傳回第一張拍攝的照片。

太空中心明年還將把福衛七號送上太空，接替福衛三號的任務。福衛七號為台美大型國際太空合作案，與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）合作執行，每天平均可提供一萬兩千至一萬八千筆大氣資料，還可監測訊號在電離層太空天氣受到干擾的程度，校正通訊定位導航的誤差，對民生、國防科技發展都影響很大。