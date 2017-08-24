洪萬庭逆轉勝 拚命撐金牌

2017-08-24

〔記者梁偉銘／台北報導〕過去國際賽僅穿銀戴銅的洪萬庭，去年原本打算退休，在教練林敬能鼓勵下再戰世大運，昨日舉重女子69公斤級意外扳倒去年里約奧運銅牌哈薩克勁敵葛里雀娃，洪萬庭抓舉101公斤、挺舉126公斤、總和227公斤逆轉勝，生涯首度國際舞台封后，為地主贏得第2面舉重金牌。

「真的很想拿金牌，所以我死都要撐起來。」27歲的洪萬庭，賽後淚流滿面，沒想到命運安排如此奇妙，從打消退意再戰世大運、去年底閉關苦練，到如今擺脫抓舉落後7公斤劣勢，挺舉第2把拚出126公斤，硬是超越葛里雀娃，爆冷舉出國際賽首金！難怪她情緒激動，與場邊加油的爸爸相擁而泣，「很開心、很興奮，一切都值得了！」

頒獎時台下觀眾揮舞小國旗、高舉「謝謝你們舉起台灣」布條，延續學妹郭婞淳奪金氣勢，場面相當熱烈。

洪萬庭的教練正是郭婞淳恩師林敬能，她驕傲地說：「我有世界紀錄的學妹，還有世界冠軍教練，我不怕奧運銅牌。」林敬能則回應，「困難是自己想像出來的，做了再說！」並解釋，選手成績停滯不前，總會產生懷疑，當洪萬庭想退休重返校園唸書時，鼓勵她一對一練習重新打穩基本功，總算聯手突破極限再創「金」喜。

郭婞淳先前世大運女子58公斤級舉起金牌，挺舉打破高懸10年世界紀錄，舉辦舉重賽事的淡江大學，特地邀請她與林敬能印下「金牌之手」手模，永留紹謨體育館紀念。