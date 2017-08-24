通緝犯陳由豪 投資菲11兆

2017-08-24

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕「債留台灣、錢進中國」的前東帝士集團總裁陳由豪，配合中國「一帶一路」政策，計畫以廈門翔鷺騰龍集團在菲律賓經濟特區大舉投資三六九○億美元（約十一．一八兆台幣），菲律賓ABS-CBN電視新聞網廿二日報導，台灣駐菲代表處曾尋求遣返經濟通緝要犯陳由豪，遭到菲國拒絕，因陳持有中國護照。

掏空近700億 欠稅4.15億

涉掏空、背信等罪嫌的陳由豪仍名列警政署檢舉外逃通緝犯的六人名單，他在二○○一年宣布解散東帝士集團後，留下近七百億元債務潛逃至中國；目前他仍因涉及假造債權買賣股票、欠稅等多起官司，遭台灣法院通緝。財政部最近公布，陳由豪欠稅四．一五億元，排名個人欠稅大戶第十二名。

菲律賓經濟特區管理署（PEZA）署長普萊沙（Charito Plaza）表示，已確認翔鷺集團在當地投資的合法性，尤其陳在中國、日本及美國還有事業，即使陳在一些國家曾犯罪，「這不關我們的事」；而且陳被台灣通緝是「政治議題」而非犯罪議題，因為他在上次選舉時支持另一名總統候選人。

我要求遣返 菲國拒絕

不過，我駐菲代表林松煥表示，陳由豪早在二○一四年國民黨執政時就因掏空、背信等罪名被通緝，「這跟政治、政黨完全無關，純粹是經濟犯罪的問題」。林呼籲菲國提高警覺，應拒絕「這個騙徒」以從台灣多家銀行及投資人手中騙走的不義之財，對菲進行的高風險投資計畫，陳打算在當地投資的所得可能被反洗錢單位沒收。

陳由豪七月初抵菲，由前菲律賓眾議院議長戴維尼希亞陪同拜會普萊沙，表達翔鷺集團計畫投資三六九○億美元 ，在菲國北部龐加辛南省打造面積達三千公頃、橫跨十個城鎮的經濟特區，包括石化廠、機場、海港、水泥廠在內，並在馬尼拉灣畔蓋八十五層科技大樓、成為菲律賓第一高樓。當時普萊沙在臉書上盛讚，該投資案為「上帝的祝福」，這兩項計畫都將是「亞洲之最」。

砸錢配合中國「一帶一路」

普萊沙七月出席「海上絲路─中菲商業大會」時，透露陳由豪上述投資計畫。中共十九大前，北京力推中國國家主席習近平「一帶一路」倡議，中國四大國有銀行正籌集數百億美元資金，在民間資本退出之際，尋求官方資本替代，以支持相關的海外投資；該倡議欲藉「經濟合作」之名，投資沿線國家鐵公路、港口、油管、發電廠等基礎建設網絡，擴張中國對外連結至東南亞、中亞、中東、非洲、歐洲的政經影響力。