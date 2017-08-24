世大運一日5金 我12金創新高

2017-08-24

翻滾吧！男孩 李智凱奪金

〔記者梁偉銘／台北報導〕體操紀錄片《翻滾吧！男孩》中的李智凱，昨於台北世大運鞍馬項目掄元，現實人生中拚出完美結局，這面質量十足的競技體操金牌，也讓台灣代表團單日開起「五金行」。

台灣代表團已斬獲十二金、十三銀、六銅，在獎牌榜暫居第三，不但突破過去最多七金的紀錄，也提前達到體育署設下的十一金「高標」，今天還有機會更上層樓，其中射箭反曲弓多達三項在決賽出擊，包括女將譚雅婷與南韓勁敵姜彩榮在個人賽爭后；尋求衛冕的反曲弓女團與上屆銀牌的男團，也都要與南韓爭金。

台灣隊捷報連連 戰績超標

李智凱六歲開始接觸體操，常陪母親在宜蘭菜市場做生意，甚至大秀體操動作吸引顧客，被暱稱「菜市仔凱」。從小到大訓練過程中，雖然摔出許多傷勢，但他沒因此被打倒，即使去年里約奧運腿傷落馬深陷低潮，仍堅持到底，如今總算破繭而出，在滿場觀眾加油下，完成生涯最精彩演出，賽後金牌獻給雙親，老爸李源泉感動地說：「他是我們的驕傲。」

李智凱以十五．三○○高分力壓群雄，成為二○○五年土耳其伊士麥世大運黃怡學跳馬金牌後，史上第二位競技體操金牌得主，但他認為這並非結束，而是另個傳承的開始，下個篇章正是再度挑戰奧運，完成奪牌夢想，「這是我體操生涯最棒的一次，希望未來還會有更棒演出！」

滑輪3金 洪萬庭舉重摘金

此外，我大金庫滑輪溜冰持續建功，陳映竹在女子五百公尺爭先賽掄元後，男、女三千公尺接力賽同傳捷報，陳彥成、宋青陽與高茂傑稱王；陳映竹、李孟竹與楊合貞封后，再添三金，楊合貞也榮膺「四金后」。

舉重場上，洪萬庭則在女子六十九公斤級逆轉勝，以抓舉一○一公斤、挺舉一二六公斤、總和二二七公斤，扳倒去年里約奧運銅牌哈薩克的葛里雀娃，生涯首度國際賽鍍金。