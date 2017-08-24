焦點評論》經濟要犯遣返難 司法互助空包彈

2017-08-24

記者鄭琪芳／特稿

債留台灣的經濟要犯兼欠稅大戶陳由豪，傳出將在菲律賓投資逾十一兆元，儘管陳能否拿出十一兆元是個大問號；但是，從陳由豪、王又曾、王玉雲、曾正仁到劉松藩等，過去台灣重大經濟要犯幾乎都能順利落跑，甚至變成中國公民與中共一搭一唱，意圖擾亂台灣選舉及經貿政策，顯然，台灣的司法有太多值得檢討之處。

一九九八年台灣颳起本土型金融風暴，不少知名企業爆發財務危機，陳由豪的東帝士集團就是其中之一。二○○一年五月東帝士集團宣布解散，陳由豪債留台灣七百億元；二○○三年十一月，陳由豪被列為十大通緝要犯，但他在中國另起爐灶，建立翔鷺騰龍集團，估計在中國投資約二千億元，一度列名中國十大優良繳稅大戶。

另外，廣三集團總裁曾正仁、前立法院長劉松藩，都涉及台中商銀超貸案，為逃避牢獄之災而分別潛逃中國及美國，劉於去年十一月病逝美國。前中興銀行董事長王玉雲涉嫌掏空，潛逃中國多年後病逝。前力霸集團總裁王又曾涉掏空數百億元，同樣落跑美國，多次被民眾直擊過著「舞照跳、酒照喝」的生活，去年五月在美車禍身亡。

台灣重大經濟要犯紛紛潛逃海外，被譏為「全員逃走中」，政府未能有效監控被告在先，未能積極推動修法彌補在後，導致類似事件層出不窮。由於台灣國際地位尷尬，較難與其他國家取得司法互助，加上這些人仍有錢有勢，只要能潛逃海外，還是一樣逍遙生活，甚至與中共一唱一和，擾亂台灣政局。

馬政府任內，號稱「兩岸關係史上最好」，二○○九年簽署「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，外界原本期待陳由豪等經濟要犯可以引渡回台，但除了前中興銀副董王志雄押解回台，多數經濟要犯仍逍遙在外。或許，中共不肯將陳由豪等人遣送回台，就是要留做今日之用。