石化同業質疑 陳幫中國高官洗錢

2017-08-24

〔記者張慧雯／台北報導〕前東帝士集團總裁陳由豪，傳出要在菲律賓投資逾十一兆元。台灣石化同業紛紛質疑，「翔鷺騰龍集團資金早有問題，怎麼可能拿出十一兆元？」「陳由豪絕對不可能有這麼多資金！」「該不會是幫中國高官洗錢吧？」

二○○一年陳由豪債留台灣七百億後，在對岸另起爐灶成立「翔鷺騰龍集團」，主要事業體包括翔鷺石化、翔鷺化纖、翔鷺酒店、騰龍樹脂、翔鷺房產及騰龍芳烴。其中，最大的投資是在福建漳州古雷興建一貫石化廠區的翔鷺石化；孰料，二○一五年騰龍芳烴PX廠爆炸，翔鷺石化隨即被彭博點名有倒債危機。

外電報導，翔鷺石化二○一五年底有七億人民幣公司債到期，還有另一筆八億人民幣的公司債今年到期。中國的金融機構認為，翔鷺石化帳上現金根本不足以支應，可能即將倒債。

翔鷺石化 被點名有倒債危機

台灣石化業者指出，傳聞古雷騰龍PX廠爆炸案後就停擺，雖然中國官方曾居中協調，但根本沒有銀行願意撥款，就連協調中國石油天然氣、中國石油化工等國企接手，也因工安疑慮遭拒。

根據中媒報導，曾參與設計規劃騰龍PX廠的專家表示，陳由豪是典型的「追求利益最大化」，因此在設備的選擇上能簡單就簡單，「老闆太摳，出事絕對是遲早的」。

不過，陳由豪經營的飯店、旅遊景點等似乎未受影響，翔鷺國際大酒店擁有一千五百間房，是全亞洲房間數最多的五星級酒店，陳由豪光靠這飯店，在中國的年營收據稱超過五千億台幣，而廈門的閩南古鎮則從去年開始營運，預計今年底全面開業。

業界人士推測，陳由豪靠翔鷺國際大酒店，至少能扮演好中國「繳稅大戶」的角色，跟北京維持一定的關係，同時也挹注整個集團的現金流，讓翔鷺石化還能繳點利息、不至於倒閉。不過，古雷騰龍PX石化廠何去何從，問題仍然難解。