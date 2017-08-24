昔為江系人馬 今變身習陣營 陳甘做樣板 淪中國馬前卒

2017-08-24

編譯楊芙宜／特稿

銷聲匿跡近兩年的台灣經濟要犯、前東帝士集團總裁陳由豪又浮出檯面，這次搖身一變高舉中國領導人習近平「一帶一路」倡議大旗在菲律賓投資，規模比鴻海集團董事長郭台銘在美國威斯康辛州一百億美元投資還要高出卅六倍；陳在中共十九大前，竟能從與中國江系人馬友好色彩及瀕臨倒閉的財務困境中脫身，還如印鈔般砸錢海外投資，諸多疑點耐人尋味。

高舉一帶一路 難掩政治動機

陳由豪在台灣倒債七百億元，拿著從台灣銀行業者及投資人詐騙得來的錢潛逃中國，二千年時聘請中國前領導人江澤民兒子江綿恆前上司俞新昌擔任翔鷺騰龍集團總裁「門神」，在對岸以石化業重起爐灶，於廈門海滄蓋PX（對二甲苯）化工廠，還被納入中國「十一五（第十一個五年）規劃」。

但PX廠汙染、工安爭議不斷，遷往漳州古雷設廠更發生爆炸事故，被中國民眾視為「漳州PX瘟神」；隨即，陳就被起底號稱在中國年繳稅十四億人民幣（約六十五億台幣）的「繳稅大戶」，其實是「一路倒債到中國」的台灣通緝犯。彭博新聞二○一五年底還踢爆，翔鷺石化現金僅剩十三億人民幣，面臨「資不抵債」的債務違約困境。

陳由豪在中國十七年，已取得身分證和護照，其與中國前領導人江澤民友好的「江系」色彩，先是躲過習近平二○一三年全面掌權後打貪的整肅調查，今年更搖身變為「習陣營」，搭上「一帶一路」順風車至菲國投資，和菲國官員討論宣稱近三七○○億美元的投資案，很難不令人聯想背後的政治動機。

陳由豪出身台南，獲得對岸以如同「台灣人」回歸祖國經商的樣板般保護，即使我國一直透過陸委會、法務部等管道要求北京遣返陳，他仍是不動如山，持中國護照遊走海外。在蔡政府力推「新南向政策」之際，陳由豪此時夸言「一帶一路」撒錢投資菲律賓，姑且不論他是否有能力拿出新台幣十一兆元，背後影武者欲藉「樣板台灣人」打擊台灣政府新南向政策的意圖，呼之欲出。