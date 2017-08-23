選手進場「神救援」的內幕

2017-08-23

〔記者王元鴻／台北報導〕「如果我晚5分鐘到小巨蛋，世大運開幕典禮就沒有選手進場了！」體育署署長林德福談到開幕典禮當晚的狀況，原本組委會已經宣佈放棄選手進場，林德福堅持選手必須進場參加開幕典禮，沒得商量，結果台灣代表團一動，其他各國選手才跟進，世大運開幕典禮最後才會有各國選手一起進場的「神救援」高潮。

世大運開幕典禮遭反年改團體陳抗影響，自加拿大隊起，選手都退回小巨蛋休息區，只由旗手舉著各國旗幟繞場，空蕩蕩場面，貽笑國際。依當時會場指揮官張勝傑在記者會上的說法，因顧慮選手安全，決定把選手留在小巨蛋，儘管FISU人員要求讓選手快點進場。

當時人在田徑場貴賓席的林德福，還搞不清楚狀況，以為加拿大選手還沒到台灣，才沒有選手繞場。依照原本的流程，林德福在晚上7點30分要到小巨蛋與台灣代表團會合，一起進開幕典禮繞場，他提前在7點28分到小巨蛋，看到台灣隊旁就是加拿大選手，有上百人，才明白始末。

體育署競技組長洪志昌說，原本各國選手在小巨蛋等待進場時玩開了，波浪舞轉了好幾圈，看到電視轉播開幕繞場只有旗幟卻無選手才覺得怪，組委會跟著宣佈選手不進場了，頓時全場心情低落，洪志昌以為林德福是去安撫選手。

林德福說，他認為外面的抗爭對選手安全不構成威脅，全世界都在看開幕典禮，選手繞場不能開天窗，至少台灣選手要進場，要求場控讓台灣團進入，沒想到台灣代表團開始整隊後，因為全團近400人很醒目，各國選手也跟進，紛紛出發到開幕典禮會場，後來台灣隊在田徑場入口處禮讓各國選手先進場，彼此還一路互相擊掌，揮別無法參加開幕的沉重心情。

最後還有一段小插曲，台灣代表團把先前已經繞過場的旗幟「搶」回去，讓掌旗官楊俊瀚掌旗領軍壓軸進入開幕典禮會場，受到全場歡呼。