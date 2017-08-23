黃玉霖快意復仇 飆贏南韓金開心

2017-08-23

〔記者卓佳萍、陳彥廷／綜合報導〕「只要贏南韓就是開心！」滑輪溜冰好手黃玉霖昨天抗韓成功，他在世大運滑輪溜冰男子1000公尺爭先賽決賽，以1分24秒020，衝過終點奪金，隊友柯福軒則收下銀牌。

台灣隊與南韓隊分別有兩名選手挺進決賽，黃玉霖回想，就像是去年亞錦賽翻版，但當時戰術被南韓看破，兩人中間空隙被對手頂開，這次兩人從頭到尾沒有分開，戰術執行成功，讓南韓只抱走銅牌，完成甜蜜復仇。

柯福軒收3銀 榮譽歸團隊

柯福軒昨因擔任「破風手」，最後兩圈幫助黃玉霖衝刺，自己則收下第三面銀牌，他臉上沒有失落，他知道這榮耀是屬於團隊的，「賽前教練設定我的角色就是幫忙破風、協助隊友，團隊擺第一，再來才是個人。」總教練林詠翔解釋，小柯的角色就是要幫忙大家，但哪有人情願當破風手，「真的謝謝小柯」。

黃玉霖出生時因骨盆移位，曾出現長短腳，醫師建議以溜冰矯正骨盆移位，他從3歲開始學溜冰努力克服先天逆境。黃玉霖在枯燥的矯正過程中，把溜冰練成興趣，國中後成績突飛猛進，卻又被檢驗出有青蛙肢症狀。在當時教練林詠翔協助下，以半蹲靠牆鍛鍊肌力及重心，父親黃忠誠說，黃玉霖花更多時間訓練力量。

帶著喜悅衝過終點的黃玉霖一秒掉淚，「看到觀眾席的媽媽哭了，自己也忍不住淚水。」媽媽從事餐飲業，早出晚歸非常辛苦持家，國光獎金一定獻給母親。「別人練溜冰，他卻是要矯正！」爸爸黃忠誠現於南州經營電器行，他說，在場邊看到黃玉霖奪冠落淚瞬間，全家都哭了出來，心中滿是狂喜與驕傲，回首來時路是百感交集。