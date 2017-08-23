3金后楊合貞 捐獎金助母校

2017-08-23

〔記者卓佳萍／台北報導〕微笑時露出淺淺的酒窩，台灣滑輪溜冰女將楊合貞昨天上場大放異彩，她在世大運女子15000公尺計時淘汰賽與1000公尺爭先賽風光獲得雙金，個人累計3金，共可獲得270萬國光獎金，懂得飲水思源的她表示，將捐出獎金給母校，增購設備，協助滑冰基層發展。

可獲國光獎金270萬

24歲的楊合貞來自台南大學，但訓練都在母校台南大灣國小操場，她表示，一直以來資源不足，平常都在學校司令台後方做重訓，也不算是練習場所，像個儲藏室，這筆獎金會拿來添購設備。入選國家隊後，楊合貞到國訓中心報到，獲得更好的重訓資源，甫摘金的舉重女將郭婞淳教練林敬能對她幫助很多，「謝謝林教練幫忙」。

李孟竹拿3銀 有小小難過

賽後楊合貞與隊友李孟竹一同出席記者會，李孟竹3度屈居銀牌，兩人私下仍維持好交情，李孟竹表示，仍有小小難過，但自己出國都是跟楊合貞睡同房，會一起聽音樂、聊天，相處起來開心。

滑輪溜冰是目前世大運台灣代表團獎牌庫，今天仍有4項賽事，楊合貞將參加女子500公尺爭先賽，她表示，希望可以再創佳績，證明自己長、短距離都能跑。李孟竹今將與楊合貞、陳映竹搭配，參加女子3000公尺接力賽，李孟竹表示，可以在自己國家比賽，感覺超棒，她有信心可以再度搶金成功。

滑輪溜冰目前開「五金行」，總教練林詠翔分享背後艱辛：「看到賽程後，一個月前我把訓練調整到早上至中午，選手們頂著炙熱天氣練習，有人熱衰竭、中暑，但沒有人抱怨，雖然很心疼，為了國家，再辛苦都要忍。」