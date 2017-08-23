世大運丟煙霧彈 鎖定嫌犯

2017-08-23

〔社會新聞中心／台北報導〕世大運開幕滋擾案有重大進展！台北市警方連日追查，發現涉嫌毆打萬華分局漢中所巡佐劉金銓的黑衣人，是一名住在高雄的李姓男子，昨晚南下將他拘提到案；此外，警方經過濾監視器畫面等方式，也已掌握當天丟出煙霧彈的不明人士身分。

世大運開幕當晚，因反年改團體聚集在小巨蛋連結田徑場通道附近鼓譟及推擠欄杆，之後又有不明人士丟擲煙霧彈，選手一度無法進入開幕會場，成了國際大笑話，府院高層震怒，要求加強維安，並查明當天滋事者，追究相關刑責。

開幕毆警 黑衣男被捕

開幕當晚，台北市萬華分局漢中所巡佐劉金銓在混亂中遭人毆傷，導致右眼瘀青紅腫。警方事後根據蒐證畫面，將「南台灣抗暴聯盟」發言人顏才仁逮捕到案，不過，經檢視蒐證畫面，發現當時劉員與顏才仁拉扯時，一名戴著鴨舌帽、墨鏡、口罩的黑衣男子也趁機靠近出拳毆打劉員。

據悉，雖然此名黑衣人面容無法辨識，不過，警方透過層層過濾及比對附近相關監視器畫面，發現此名黑衣人當天是跟反年改人士一起搭遊覽車北上抗議，因此昨天鎖定他的身分後，立即派員南下逮人。

過濾監視器 掌握特定者

此外，警方在煙霧彈上採獲兩枚指紋及部分ＤＮＡ生物跡證，送往刑事局鑑定，但據了解，指紋應是事後工作人員撿拾時留下，因此只能另覓他法，除了過濾監視器等，也從煙霧彈的銷售管道全力清查，針對購買的消費者進行比對，終於鎖定一名特定對象。

警方指出，開幕當天鬧場的反年改人士有十六人涉嫌違法，台北市警方已辨識出黃姓男子等六人並發出傳喚通知書，要求期限內到案說明。