畢業季 7月失業率升至3.84％

2017-08-23

〔記者盧冠誠／台北報導〕行政院主計總處昨公布七月失業率為三．八四％，較六月上升○．一個百分點，主因畢業生投入尋職所致；另外，一至六月總薪資平均五萬三四七九元、經常性薪資平均三萬九七三三元， 均為歷年同期新高，但扣除物價漲幅，實質薪資仍倒退十七年。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，由於應屆畢業生投入職場，歷年六至八月失業率都會呈現上升；但因景氣好轉、廠商用人需求增加，今年表現較去年「好很多」，就業市場仍屬穩定。

有關「一例一休」對勞動市場的影響，潘寧馨表示，主要是帶動加班費上漲，今年上半年每人每月加班費平均為一六九九元，較去年同期增加八．二二％，增幅近七年來新高。至於「一例一休」能否刺激就業？他表示，去年上半年景氣不好，今年混雜了景氣轉好的因素，所以還沒辦法釐清「一例一休」對就業的影響。

不過，「一例一休」上路後，很多勞工抱怨加班機會減少，導致加班費不增反減，主計總處的統計與民間感受有落差，可能與調查樣本偏重大企業有關。

主計總處同時公布，上半年經常性薪資（固定月薪）平均三萬九七三三元，創歷年同期新高，年增一．六％；總薪資（含固定月薪、獎金、紅利及加班費等）五萬三四七九元，年增二．四八％。

實質薪資仍倒退17年

不過，扣除物價上漲後，實質經常性薪資剩下三萬七七八七元，年增○．九三％，還不如二○○○年的三萬七八三三元，實質薪資仍倒退十七年。