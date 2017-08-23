新鮮人求職難 平均得投104份履歷

2017-08-23

首份工作平均薪資2.65萬

〔記者吳柏緯／台北報導〕青年失業狀況嚴重，每八個廿至廿四歲的年輕人中，就有一個失業。yes123求職網昨公布「新鮮人待業與上工調查」，新鮮人要找到第一份工作，平均要投一○四份履歷，第一份工作的平均薪資則落在兩萬六五四六元，雖然較去年同期成長二．一％，但與平均期望的兩萬八四六九元仍有差距。

畢業季至今三個月，根據yes123的調查顯示，約四成受訪者已經找到工作，約六成仍處於待業、沒有正職工作的狀態；高達八成九新鮮人表示，在待業期間是有「經濟壓力」的，其中六十六％的受訪者表示需仰賴父母或親友資助，才能維持生活開銷；卅五．二％的受訪者要兼差打工，維持生計。

調查也發現，近四成受訪者在求職時沒有任何方向感，陷入亂槍打鳥、窮忙的狀況。五十八．六％的受訪者採取「先求有，再求好」的策略，只要有工作機會就先去做。

yes123求職網發言人楊宗斌提醒，求職仍要以有興趣、有前景、符合性格為主，接著再考慮較好的薪資、福利或職位。若求職態度過度隨興，可能導致換工作的頻率過高，對往後求職恐造成不良影響。

另，職場新鮮人預期的月薪兩萬八四六九元，比起去年的兩萬八五九○元，少掉一二一元；而企業願意給付的月薪，平均則落在兩萬六五四六元，雖較去年同期增加二．一％，但與新鮮人預期仍有差距。

楊宗斌建議，新鮮人在應聘時，應該要充實自己的履歷，把所有的實習、打工經驗鉅細靡遺寫清楚，附上相關證照，強化自身經歷與工作的連結性，求職時展現出積極的態度，也可以為自己加分。