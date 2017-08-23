留住人才 國發會提4大戰略

2017-08-23

年輕人出走 低薪是主因

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣有七十二萬人在海外工作，最多在中國。國發會主委陳添枝表示，如果是因廠商前去設廠而當台幹，問題不大；現在擔心的是人才被高薪挖角，或年輕人因國內薪資低或職場發展前景不好，選擇到海外工作，這比較嚴重。

針對人才外流問題，國發會提出四大因應對策，包括「促進投資與協助產業升級」、「改善薪資與留才條件」、「提升就業力」及「鼓勵人才海外交流及回流」。

對於年輕人出走，陳添枝認為，低薪還是主因，必須設法提高薪資、留住人才，根本做法是從產業、投資方面著手，只是結構轉型需要時間。另一方面，過去台灣產業發展集中在硬體，理工科系人才比較容易找工作，且薪資較高；非理工科系的學生，如服務業，長期面臨低薪環境，既然國內無法提供高薪，「就從招攬國外投資來彌補」。

陳添枝說，過去台灣吸引外人投資，重視的是投資金額，未來鎖定招商目標，是那些可以提供高薪工作的外商或新創業者，如Google、Facebook等，希望能藉此留住年輕人。

另外，過去政府補貼或獎勵企業加薪的做法，也越來越受到質疑，尤其「22K」就是補助計畫的遺毒；學者認為，企業若要留用優秀人才，應該自己承擔人才培育與提升薪資條件的責任。

對此，陳添枝表示，過去企業參與教育養成過程很少，但科技進展太快，很多學校訓練不符合企業需求，結果造成學用落差，未來強化企業深度介入教育養成過程，由企業自己提出需求，透過提供獎學金或是實習機會，培育自己所需的人才。目前在理工科系部分有些已經進行得很好，未來在教職體系會進一步加強。