國人海外工作 中國58％最多

2017-08-23

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為了解我國人才外流情況，行政院主計總處三月首度公布「國人赴海外工作人數統計」，二○一五年國人赴海外工作七十二．四萬人，較二○一四年減少二千人，以赴中國工作占五十八％最多，東南亞占十五．四％次之，但近年來赴中國工作人數轉為負成長。

主計總處表示，國人赴海外工作受到國際景氣消長影響，近七年增加六．二萬人，但二○一一年歐債危機擴大，赴海外工作人數年減○．八八％；二○一二年至二○一四年則年增一．一％以上；二○一五年受景氣低迷影響，年減○．二七％。

主計總處指出，國人赴海外工作以男性、大專以上及青壯年最多，男性占五十六．一％、大專以上程度占七十二．五二％最多，二十五至五十九歲占八十四．六九％。

若按地區觀察，國人赴中國工作有四十二萬人、占五十八％最多，東南亞十一．一萬人、占十五．四％次之，兩者合計占七成三。不過，近年中國工資大幅調升，影響外來投資意願，二○一四年至二○一五年，赴中國工作人數分別年減○．七五％及一．七一％。

相較之下，東南亞經濟快速成長，國人赴該地區工作人數，由二○○九年的七．七萬人增至二○一五年的十一．一萬人，以二○一三年增加十八．八一％最多；但近年因發生多起排華暴動，二○一四年增幅減緩至三．八三％，二○一五年更年減一．三三％。

主計總處說明，外界關注國人赴海外工作情況，因此運用戶籍檔連結入出國、勞保、健保檔等大數據，推估經常或連續停留海外達九十天之工作者，這項統計未來將會定期公布。