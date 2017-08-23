台灣人才前進中國 危及國安

2017-08-23

時代雜誌︰中國藉拉攏學生、創業人士弱化敵我意識 坐收漁利

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國《時代》雜誌廿一日以「台灣正遭遇人才大量流失，中國是主要受惠者」為題報導，對很多台灣人來說，在中國除了語文相通、工作機會多，最大誘因在於高薪待遇、創業融資獎勵高及取得容易；相對地，台灣大學生薪資自一九九九年以來陷入停滯，促使赴海外尋找更好的就業機會的台灣人近六成落腳中國。

報導指出，「錢會說話」，中國政府積極對台灣攬才，已有四十二萬台灣人在中國工作。來自台灣、廿六歲的陳艾迪（Eddie Chen）表示，他二○一四年從台北搬到北京，先是以全額獎學金取得碩士學位，然後在一家大型國際企業從事公關工作，薪水是台灣的兩倍。

他說︰「中國有更大市場，也更全球化，台灣沒有提供給年輕人很多機會」。陳畢業後，在台灣因為投資人希望很快拿回投資報酬，無法成立一家公關公司；但赴中國卻受到「明星」般待遇，中國政府提供的創業辦公室和財務獎勵，讓他隨後得以賣掉新創公司股份，轉入跨國企業。

對廿二歲台灣研究生林光璇（音譯）來說，政治是最後一件事，她今年九月將在北京大學就讀兩年的人力資源碩士課程，畢業後希望留在中國找工作，「許多跨國企業在台灣沒有分公司，但在中國有」。

報導指出，台灣人才短缺的根源，主因是依賴出口的經濟成長減緩，以及在吸引外資、協助產業轉型為高科技和服務業上的改革失敗；快速成長的中國經濟成為吸引台灣人才的拉力，中國經濟成長六．九％，台灣僅約二％。另外，台灣大學畢業生薪資長期陷入停滯，從一九九九年約九百美元（二萬七四五○元台幣），迄二○一六年僅微增至九二五美元。

2021年將面臨全球最嚴重人才赤字

報導引述英國牛津經濟研究院調查預測，台灣二○二一年將面臨全球最嚴重的「人才赤字」，目前正陷於低薪、年輕人不敢成家生育、人口老化及人口數不增加的惡性循環，年輕人對於台灣政府給予如退休教師月領退休金高達二二五○美元，他們自己卻難以收支打平的現象氣憤難耐，結果出走海外，導致更少的工作人口支持龐大的退休人員，使年金體系瀕臨破產。

學者︰政府須創造更好就業環境

中研院經濟所助研究員楊子霆指出，大量台灣勞動力流到中國，可能「威脅到我們的國家安全」，以及鼓勵其中一部分人變成統一的支持者；台灣政府必須創造更好的就業環境和提振服務業，例如移除醫療訓練的年度配額、創造保健旅遊產業，或讓大學更有競爭力，避免學界逃離此一中央集權式的低薪體系。

報導並指出，中國最近更利用蔡英文政府上台後兩岸關係緊縮的環境，一改對台統戰策略，推出多項政策極力拉攏台灣學生和創業家，透過「金錢利誘」方式，目標在逐漸稀釋、最終改變台灣年輕人的強烈國家認同「台灣是祖國，中國是鄰國」，並進一步推動統一議程。