表現零失誤 品勢混合組「跆」金

2017-08-22

打敗勁敵南韓

情緒激動不已

〔記者粘藐云／桃園報導〕世大運跆拳道品勢團體項目昨於桃園巨蛋登場，在地主觀眾吶喊加油下，台灣隊在混合組摘金，男、女團雙雙收下銀牌，總計在品勢項目共拿下1金、3銀、1銅。

混合組由李晟綱及蘇佳恩搭檔，兩人在決賽自由品勢部分表現突出，最後以7.853分力退勁敵南韓奪金，賽後兩人情緒激動地說：「這是搭檔練習以來，表現零失誤、最成功的一次。」

男女團雙「銀」 教練按讚

品勢女團由陳湘婷、陳以瑄及李映萱組成，3人在上屆光州世大運摘下銀牌，今年欲挑戰金牌卻受到新增的自由品勢影響，李映萱說：「這部分確實有差，但我們已把最好的部分拿出來，可能分數不如預期，但努力的過程仍相當重要。」

同樣收下銀牌的男團由張惟傑、謝名揚及黃佳蓉組成，但奪牌的過程一波三折，由於原本的成員陳靖因左腳骨折在1週前退出，3人也只能硬著頭皮努力，張惟傑說：「動作也經過調整，後來目標就是只要奪牌就好，能拿到銀牌真的很開心。」

總教練李珍鎬很肯定選手們的表現，「只想跟他們說辛苦了，因為在台灣比賽，他們壓力很大，練習過程大家都不敢鬆懈。」

男、女團金牌、銅牌分別是南韓與越南拿下，混合的第2、3名則是南韓與越南。