顏才仁襲警 10萬交保

2017-08-22

警追查另個黑衣男

〔記者謝君臨、王冠仁、鄭景議／台北報導〕世大運開幕當晚遭反年改團體鬧場，其中「南台灣抗暴聯盟」發言人顏才仁涉嫌毆傷萬華警分局巡佐劉金銓，被台北地檢署依涉犯聚眾妨害公務等罪嫌，且有反覆實施之虞、滅證及共犯在逃，向法院聲請羈押禁見；昨晚九時許，台北地院法官裁定顏以十萬元交保，且限居於其高雄住居，檢察官則當庭提出抗告。

檢警調查，顏男自稱是海軍陸戰隊退役上校，當時只是要到現場替台灣的選手加油，但警方不讓他去加油，還將他壓制在地，他一時脫序，揮拳誤擊劉員，絕非故意，但檢警對其說詞持保留態度。

據悉，顏男在庭訊時，自承將LINE群組中與反年改成員對話的兩個群組刪除，檢方認定他有滅證之虞，將還原對話紀錄釐清。

顏才仁涉聚眾妨害公務獲法官交保，有前例可循；三二三攻占行政院一案，清華大學研究生魏揚也曾被北檢以號召群眾滋事，涉及刑法「聚眾妨害公務」等五罪，且有共犯未到案，依有串證之虞，向法院聲押禁見，但法官認定檢方指控罪名皆無積極事證，裁定駁回，將魏揚無保請回。

警方專案小組指出，共鎖定十六名鬧事者追查，除了顏男，另辨識出其中十二人身分，幾乎都是退休軍、警，將逐一究責，絕不寬貸；至於尚未辨識出身分的鬧事者中，有一名戴著口罩的黑衣男，也涉嫌對劉金銓施暴，正由萬華分局全力追查。

不過，警方至今仍未找到扔擲煙霧彈的「那隻手」。專案小組說，警方已將煙霧彈殘骸查扣，除將採集殘留的指紋等微物跡證，也將擴大調閱當天蒐證畫面、周邊監視器來追查。