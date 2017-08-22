世大運維安出包 高層點名北市警局長邱豐光下台

2017-08-22

〔記者鍾麗華、陳鈺馥、楊淳卉、呂伊萱／台北報導〕世大運開幕遭反年改團體阻撓選手進場，黨政高層將矛頭指向台北市警局長邱豐光未能在第一時間處理應變，點名他下台。黨政高層指出，邱豐光為撇清責任，一連兩天對外放話，前天先指「黨政高層表示不會有懲處名單」，昨更放話指「蔡英文總統怒飆內政部長葉俊榮與警政署長陳國恩」；黨政高層對此相當不滿，直斥「真的很離譜！」

批邱想責推內政部與法務部

蔡總統在十九日結束開幕活動後，即邀台北市長柯文哲與葉俊榮、陳國恩、邱豐光等人赴官邸開會，釐清開幕活動現場部署及現場指揮官的應處問題。

知情高層表示，會議開完後，網路媒體前天就報導，指北市警局定調這是意外，維安沒有破功，不會有任何懲處，而邱進總統府當面向黨政高層報告，也獲得支持。行政院長林全前天主持內部會議時，聽到北市警局對外放話時一度動怒，府院也同步發出新聞稿澄清。

不過，昨天竟又有兩家媒體的即時新聞報導官邸會議，直指蔡總統在會中動怒，包括葉俊榮、陳國恩及邱豐光等人都被罵，蔡當場表示，如果柔性勸說有用，她就不會被反年改團體緊緊跟隨，蔡還找來法務部次長陳明堂，詢問可以用什麼方式、罪名處理被抓的鬧場人士。對此，陳明堂昨在立院答詢時澄清，指討論中沒有講到特定用哪個罪名辦誰，也沒說過要用強制罪偵辦。

高層官員認為，「很明顯邱豐光放話，是想把責任推給內政部與法務部」。他強調，「如果北市警局處理維安工作有造謠能力的一半就好了！」北市警局的維安部署規劃確實出現嚴重問題，將等世大運結束後進行整體檢討。

林全：世大運結束後將究責

針對外界砲轟北市警局長邱豐光在開幕當天對於維安工作狀況外，受訪還稱沒有煙霧彈一事，行政院長林全昨赴立院答詢時指出，「人的究責部分，將在世大運結束後進行」、「當然要負責任，負責的最高情況就是下台。」

林全表示，在管制區內若出現干擾賽事、妨害選手安全情況，警方要在第一時間加以排除，並強力執法。他強調，已檢討相關警力部署，安全工作沒有達到一級維安標準，希望內政部及警政署有所調整，當天用了太多警力，但無法做出明確措施，未來要有明確做法，也要一併改善及嚴格執法，會去釐清及追究有無疏失。