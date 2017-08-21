2017-08-21

「盼天上的他能感到驕傲」

〔記者廖聿偉／台北報導〕高雄正修科技大學的高展宏，昨晚在男子62公斤級以抓舉131公斤、挺舉158公斤、總和289公斤摘下銅牌，也是台灣隊本屆世大運首面舉重獎牌。

首次參加世大運的高展宏也把這面獎牌獻給上週二過世的父親，希望天上的父親也能為他感到驕傲。

許淑淨因傷退賽

郭婞淳成舉重希望

另外，台灣史上首位奧運雙金選手舉重女將許淑淨，前晚開幕典禮因腿傷無緣擔任火炬手，昨再傳出令人惋惜的消息，經長庚醫療團隊複診評估後，決定忍痛退賽。

教練蔡溫義無奈地說，「許淑淨心情低落，還大哭一場，她很想為國爭光，但為了長遠的生涯考量，只能忍痛放棄比賽。」

自我要求甚高的許淑淨，好勝心極強，但因長年征戰、身體負擔過大，自里約奧運後就未參加任何比賽，認真調養身體，備戰世大運，無奈賽前因左腿嚴重拉傷、腫脹被迫退賽，身心受到很大的打擊。

許淑淨是近年台灣最具代表性的舉重選手，生涯已集滿奧運、亞運、世錦賽和亞錦賽金牌，獨缺世大運就能完成「金牌大滿貫」，今年原本被評估有很大的機率為我國奪下世大運首金，可惜未能如願，她將暫時留在台北整理情緒，並持續治療，期望盡快重返戰場。

許淑淨退賽後，舉重奪金重擔落在女子58公斤級郭婞淳肩上，主要對手將是泰國名將蘇甘雅，去年里約奧運蘇甘雅以總和240公斤擊敗郭婞淳奪下金牌；但郭婞淳今年4月亞錦賽以總和241公斤摘金，有機會和蘇甘雅一搏。