天鴿颱風今發陸警 東部南部防雨襲

2017-08-21

昨晚海警 暴風圈明晨觸陸

〔記者蕭玗欣／台北報導〕揮別晴朗炎熱的天氣，今年第十三號颱風天鴿（HATO）來勢洶洶，不僅速度快、暴風圈也持續擴大中，中央氣象局昨晚十一點發布海上颱風警報，今天中午前後可能發布陸上颱風警報。首當其衝的東半部及南台灣今下半天開始出現明顯風雨，恆春半島有較強雨勢，北台灣也會感受到天鴿的風力，並有陸續飄雨情形，預估暴風圈明天清晨觸陸，週三下半天遠離。

世大運賽事正如火如荼展開，氣象局預報員顏增璽表示，週三以前台北天陰風大，甚至會飄雨；氣象專家彭啟明則表示，天鴿外圍環流，明、後兩天影響東台灣及南台灣，北部影響不大。

台北週三之前 天陰、風大

原位於鵝鑾鼻東南東方海面的熱帶性低氣壓昨下午兩點升格為輕颱天鴿，根據氣象局最新資料顯示，天鴿昨晚每小時十七轉十一公里速度，向西轉西北西進行。預報員吳依帆表示，天鴿七級風暴風半徑約一百公里，不排除逐漸增大，預估未來三十六小時會增強到一百二十公里。

預報員顏增璽說，今下半天開始北台灣會有強陣風及偶陣雨發生，東半部地區也會有明顯風雨，明天颱風中心通過恆春半島附近海面，路徑會再往北偏，南台灣風雨估將加劇，恆春半島要特別注意較大雨勢，週三下半天暴風圈可望逐漸遠離台灣。

明天中午 中心最靠近台灣

顏增璽預測，天鴿路徑偏西北西通過巴士海峽，明天中午左右颱風中心最靠近台灣，初步研判登陸機率較小；但氣象專家彭啟明表示，天鴿結構鬆散，預測一路往西走，北偏機會不高，因此各國預測路徑相當類似，逐漸往台灣南端接近，不排除中心有登陸可能。

中央氣象局預報表示，週四過後台灣仍在大低壓帶的環境中，附近海域大氣條件有利於熱帶系統發展，但是否將有另一熱帶系統發展尚有變數；氣象專家吳德榮指出，第二個熱帶系統尚未形成，預估週四晚間八點該熱帶系統就會在台灣上空，強度則大幅減弱，還須持續觀察。