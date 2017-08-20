台灣第一次 火炬手點燃戰鬥魂

2017-08-20

〔記者卓佳萍／台北報導〕台北世大運是我國舉辦過最高規格的綜合性國際賽會，台灣優秀運動員獲得擔任最後關鍵火炬手的寶貴經驗，首棒由桌球好手、上屆光州世大運男雙金牌江宏傑帥氣出場，最後由永遠的52號「鋒砲」陳金鋒，以全球獨創揮棒打擊，擊出火球點燃聖火，全場觀眾歡呼聲不絕於耳，迎接開幕式最高潮橋段。

鋒砲揮棒 轟動全場

典禮最後階段由台灣火炬手們扛起重責大任，江宏傑帥氣登場，一手舉著世大運火炬，靦腆地向觀眾席揮手致意，小跑步的他面露緊張神情，結束任務後，把聖火傳給羽壇世界球后戴資穎。此時卻出現小插曲，戴資穎火炬竟熄滅了，幸好一旁工作人員趕緊協助，重新點燃，小戴舉著火炬，愜意地跑著，順利完成任務，她把聖火引給奧運射箭女團銅牌的譚雅婷。

原本安排五位火炬手，奧運舉重金牌許淑淨因傷缺席，沒有安排人選遞補，譚雅婷一個人舉著聖火，跑了較遠的距離，最後跑上舞台中央，緩緩地走向一側，將聖火引到白色棒球上，瞬間成為一顆火球。

儘管最後一棒火炬手名單提早曝光，陳金鋒一現身，全場仍響起如雷歡呼聲，他沒有穿火炬手制服而是台灣隊52號球衣，鋒哥一臉酷樣，一步一步慢慢靠近火球，就定位後，他舉起球棒，現場瞬間尖叫聲如雷貫耳，陳金鋒揮棒出去，火球直奔聖火台點燃聖火，宣告世大運正式點燃戰火。