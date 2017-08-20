2017-08-20

反年改團體 鬧國際笑話

〔記者陳恩惠、郭安家、劉慶侯／台北報導〕台北世大運開幕式昨晚在北市敦化北路小巨蛋展開，反年改團體卻在車輛出入口圍堵、丟煙霧彈、毆傷員警，一度造成各國世大運代表團無法進場；對此，朝野昨同聲譴責，痛斥反年改團體「讓台灣丟臉到全世界」，總統府表達最嚴厲的譴責，並要求相關單位調查、嚴懲暴徒。

國際大學運動總會（ＦＩＳＵ）也發表聲明，指選手的安全是最優先考量 ，他們已要求台北市重新檢視接下來的活動安排。

丟煙霧彈抗爭 選手不願入場

台北市警方解釋，反年改人士抗議時並未衝破警方封鎖線，選手入場的安全通道也暢通，但因情況混亂，加拿大選手唯恐發生意外不願入場，世大運執行委員待警方完全排除狀況、確認安全無虞，才協調各國選手入場，因此造成選手延遲入場。

警方指出，昨晚七點多，在開幕式即將進行至代表團入場時，數名反年改團體成員在外圍管制區外，即田徑場二中坡道敦化北路側，使用高音汽笛及丟擲煙霧彈，不時出聲鼓譟。

員警遭毆傷 總統府促嚴懲暴徒

這時約一百餘名反年改抗議群眾以兩兩散步的方式集結，突然衝往小巨蛋車輛出入口的坡道，企圖攔阻選手專車，還拍打一旁小巨蛋玻璃門，讓外國選手不敢出門。陸軍官校四十六期畢業、同時也是「南臺灣抗暴聯盟」發言人顏才仁並拉扯改道牌，北市萬華警分局漢中街派出所劉姓巡佐發現後，立即上前制止，雙方拉扯過程中，劉員疑遭顏男以麥克風攻擊，造成右眼紅腫送醫；警方見狀立即將顏男帶回管束。

消息傳出之後，南台灣退警正義聯盟、台中軍公教警消聯盟、彰化軍公教、台南市退警約百餘人和警方協調，並在現場大聲鼓譟，警方立即派遣優勢警力處理，在十分鐘內控制現場，並舉牌命令解散。警方請示檢察官後將顏男先行釋回，後續將檢視蒐證畫面偵辦。

這起衝突發生時，加拿大代表團正由小巨蛋排隊準備進場，選手們未看過如此激烈場面，疑似受到驚擾，乾脆折返小巨蛋內，拒絕入場，隨後的其他國選手怕受到波及，也拒絕入場，以致後續隊伍全都受到影響。世大運執委會同步向代表團說明現場狀況，代表團理解後才恢復入場，活動至少延遲半小時。

國際大學運動總會 聲明關切

廿六名滋擾開幕式的反年改成員，昨晚十點多搭一輛遊覽車準備離開台北市時，北市警局接獲台北地檢署緊急指示，將人車攔截，全數帶往保安大隊調查。

據了解，這輛遊覽車是由吳姓男子承租，車內的陳抗人士大多數是來自彰化。檢警將調查全車成員是否有組織性行為，及有無破壞世大運舉辦的意圖。