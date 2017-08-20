IS假冒移工來台？ 警署未獲通報

2017-08-20

〔記者蔡亞樺、邱俊福／台北報導〕台北市勞動局前晚接獲通報，疑似來自印尼的激進組織「伊斯蘭國」（IS）成員，以移工身分入境台灣，恐對台北世大運造成威脅，勞動局昨下午回應，前晚已在第一時間通報警局相關單位；不過內政部與警政署均否認接獲相關通報，也沒有接獲相關IS入境的訊息，希望國人安心。

勞動局長賴香伶表示，確實從一些外勞的生活圈、訊息圈得到消息，但無法直接確認是IS，勞動局已與台北市警局等警政單位聯繫。勞動局重建處官員表示，18日接獲通報，有一名在台灣工作的印尼籍女子，近期在社群軟體貼文指稱支持IS想法，但經查證，該名女子無法確定是否在台北市工作，且無明確涉恐情資，有關接獲管道部分，不宜公開。

內政部長葉俊榮昨天下午進駐世大運「中央安全指揮中心」擔任指揮官，他強調以最高規格重複查證，目前警政、國安部門皆沒有接獲相關IS入境的訊息；警政署則表示，經查證並沒有接到北市勞動局給予的相關情資。

傳外籍跆拳教練被遣返

另外，昨傳出有一名外籍跆拳道教練，因其家屬疑與恐怖份子有關，我國警方在他從桃園機場入境海關時，將他留置，行文FISU註銷邀請函，原機遣返；對此，內政部主導的「中央安全指揮中心」三緘其口，僅有人私下透露，這名教練並未入境，其餘細節則無法證實。