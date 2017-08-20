世大運》反年改丟煙霧彈鬧世大運 府院：嚴懲暴徒

2017-08-20

〔記者李欣芳、沈佩瑤、曾韋禎／綜合報導〕台北世大運昨晚舉行開幕典禮，但遭到反年改團體在世大運外場丟煙霧彈抗議，阻擋各國選手入場，並危及選手安全，總統府、行政院、主辦世大運的台北市政府昨晚同聲嚴厲譴責，要求相關單位調查，嚴懲暴徒。

昨晚出席開幕式的蔡英文總統在臉書表示，「如果以為這樣就可以破壞這場賽事，那就太小看台灣了！」「所有的台灣人民，把我們最好的那一面讓世界看到。柯市長加油，台北市加油，台灣加油。團結，團結，再團結！」

總統府發言人林鶴明表示，世大運是國際的大事，是台灣的喜事，相關團體假反年改為由蓄意滋擾國際活動進行，威脅國人、選手安全，除已嚴重違法，更傷害台灣國家形象，總統府給予最嚴厲的譴責。

政院、北市府：違法且貽笑國際

行政院發言人徐國勇、台北市政府發言人劉奕霆均表示，世大運是台灣的大事，是國家的喜事，反年改陳情團體蓄意阻擋各國選手入場，造成選手恐慌、影響節目演出，除已違法外，政治主張更已喪失正當性，貽笑國際，行政院予以嚴厲譴責及表達最深不滿。

民進黨立委段宜康昨晚表示，運動員進場，竟然看不到運動員！他認為，這不要罵台北市政府，也不要指責警方；因為沒有人可以擋得了這種程度的無恥與自輕自賤。他並痛斥，這些人為了要錢，什麼都能賣。

千名警力擋不住 綠委：警方高層下台

民進黨立委管碧玲怒斥，此事令人痛恨，無法接受，這些人愛錢不愛國，讓台灣丟臉到全世界，但為什麼數千名警力卻無法防範？這是誰負責的，警方高層要有人下台。

民進黨立委王定宇質疑，到底恐怖份子和李來希們，誰對台灣傷害比較大？他批評，這些人沒資格代表軍公教或是退休軍公教。

時代力量立委黃國昌表示，現場觀禮的外國使節看到各國選手沒有入場後，紛紛站起來關切交談，無論是誰惡意造成這種情況，都令人無法忍受。國民黨立委林為洲則表示遺憾，他呼籲抗議團體要節制，能夠被看見、表達訴求，就該適可而止。