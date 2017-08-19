基本工資將調為2.2萬 時薪140元

2017-08-19

〔記者黃邦平／台北報導〕基本工資站上廿二Ｋ！勞動部基本工資審議委員會昨開會，採納多數委員意見，基本工資月薪將自明年元旦起，由二萬一○○九元調為二萬二千元，時薪由一三三元調為一四○元。不過，勞資雙方對結果都不滿意，資方代表會議結束轉身就走。

影響205萬勞工 勞資都不滿意

勞動部估計，基本工資調升預估影響二○五萬勞工，其中月薪部分有一六六萬勞工受惠，包含產業外勞及機構社福外勞四十二萬多人。時薪調高約有三十九萬勞工受惠。資方初步估計，雇主每年增加的成本，包括月薪薪資一九七．四億、時薪薪資三十九．三億元，加計勞保費、健保費、勞退提撥隨之成長，粗估一年高達二百八十四億元。

會議從昨上午十點開到傍晚近五點，勞資雙方先後提出各項經濟數據及資料拉鋸，四度中斷會議各自帶開闢室密談、凝聚共識，但差距還是無法靠攏。勞方開場前主張月薪一次調漲到二萬七七一一元、時薪一六○元、調幅分別達卅二及廿％，會中逐步調降，但資方認為下半年ＧＤＰ表現恐不如預期，目前經濟成長幅度也有限，堅持不超過三％。

審議會激戰一天 勞動部拍板

最後有學者建議調漲五％，推算出是二萬二○六○元，台大國發所副教授辛炳隆建議乾脆取整數兩萬二，主持會議的勞動部長林美珠徵詢在場委員意見，大多數接受基本工資月薪調為二萬二千元、調漲四．七二％，時薪調為一四○元、漲幅五．二六％，將報行政院核定後實施。

資方代表、全國工業總會常務理事何語批評，明明說好讓勞資雙方充分討論，最後卻是官方出手做政治性裁決，既然要這樣，勞動部「等上面打電話」自己裁定就好了，何必開一整天的會浪費唇舌。

資方代表強調，一例一休實施影響獲利，中小企業負擔沉重，甚至建議政府應該先幫公務員調薪；勞方代表也反駁，一例一休勞工看得到、吃不到，看不出資方付出多少；雙方你來我往，數度交鋒。

勞方代表、新竹縣總工會理事長陳福俊強調，企業獲利不該建立在廉價勞動力上，基本工資調升緩慢，從八十六年到現在不過才調高五千多元，最後結果到廿二Ｋ，勞方「不滿意，但可勉強接受」。