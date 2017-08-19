盜軍史館「南京大屠殺」軍刀// 闖總統府 砍傷憲兵

2017-08-19

〔記者劉慶侯、李欣芳、陳薏云、錢利忠、羅添斌／台北報導〕國內治安史上首度發生政治激進份子持日本武士刀闖入總統府，砍傷戍衛憲兵、血濺總統府的驚駭事件。

51歲急統男 帶五星旗犯案

懷抱強烈大中國主義思想的五十一歲男子呂軍億，事先勘查目標地形後，昨天購買鐵鎚和中國五星旗，赴軍史館盜走一把日本武士刀後翻入總統府，遇憲兵周書竑阻擋，揮刀砍傷周員，被其他戍衛憲兵合力壓制逮捕，檢方訊後依涉犯重罪、預防性羈押等由聲押獲准。

呂嫌供稱：「我是要把五星旗升上總統府」、「若遇阻攔，到時候見一個殺一個」。軍警在他身上搜出絕筆信，呂自稱「死士」，宣稱仿效中國殉職飛行員王偉的烈士精神，對總統府發動「血洗攻擊」。

失業四年的呂軍億，去年十一月離家出走，家人也不知他下落。本月十二日，他搬到臨近博愛特區的日租套房，和房東講明只住到十七日，警方研判他預謀至少一年，一直等到昨天總統府舉辦親子日活動，總統蔡英文將會出席的日子，發動作案。

竊走武士刀 翻牆入府被擋

軍警調查，呂嫌先於八月十一日到國軍歷史文物館、總統府周邊勘查地形，確認軍史館二樓展示一把日本武士刀，刀柄護手處銅製夾刃上有「南京の役殺一○七人」銘刻，代表是在中國歷史上南京大屠殺事件沾染鮮血的血腥兇刀，他還在現場自拍作註記。

昨清晨五時四十四分呂寫下「絕筆信」，清晨七時搭捷運到西門站下車，再坐計程車到環河南路五金行購買鐵鎚，徒步到軍史館見尚未開門，轉到中華路咖啡廳喝咖啡，半小時後走到附近軍品店買五星旗，九時卅分走進軍史館，當時已有參觀人群，他進廁所待到十時，趁二樓無人持鐵鎚敲破展示櫃玻璃，盜走武士刀，直赴總統府。

預謀1年 1週前勘查地形

上午十時十八分，呂翻越總統府後方矮牆進入南苑車道口，通過總統府西大門時，憲兵周書竑發現喝令停步，呂加快步伐並揮刀，周舉起步槍用槍桿擋刀抵抗，衝突中周的右頸、左耳及雙手多處遭劃傷，周邊八名武裝和便兵憲兵衝前將呂嫌壓制，總統府隨即加強維安，現場拉上黃線，增加憲兵人數及配上長槍。廿四歲周員頸部有約十到十五公分傷口，醫治後無生命危險。

警方獲報將呂嫌帶至介壽路派出所，初步未發覺他有參與什麼特殊團體組織，也查無參與街頭活動的紀錄。呂在警所時而神情激動、時而興奮緊張到手腳發顫，訊後被依殺人未遂、竊盜、毀損及妨害公務等罪送辦。

總統蔡英文關心受傷憲兵傷勢，昨下午赴醫院探視，國防部長馮世寬也讚揚周姓二兵表現英勇，將嘉獎表揚，並對歹徒犯行予以譴責。