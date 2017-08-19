南京大屠殺軍刀 殺過一〇七人

2017-08-19

有人質疑 製刀時間與屠殺時間不符

〔記者涂鉅旻、劉慶侯／台北報導〕男子呂軍億昨竊取軍史館日本軍刀，再持刀砍傷總統府憲兵，國防部發言人陳中吉昨天說明這把刀的來歷，他表示這把九八式軍刀在「南京大屠殺」時，殺害一○七位百姓，抗戰勝利時，由國軍魏炳文中將從日本軍手中收繳並收藏，其子魏亮在一九八七年捐贈給軍史館。

沾染歷史血腥的日本軍刀，塵封八十年後再度染血，提及這把軍刀更令警方感到不寒而慄，當年震驚社會的軍史館女學生命案，就讀景美女中的高二張姓女學生，赴軍史館查閱軍訓課資料，卻遭值班的陸軍二兵郭慶和誘騙至館長室浴廁內殺害性侵，郭被捕後稱「是刀下亡魂要我這麼做的」。

據了解，這把軍刀在刀柄護手處的銅製夾刃上，以中日文刻有「南京の役殺一○七人」，被認為是涉及南京大屠殺事件，沾染華人軍民鮮血的血腥凶刀，不過有人質疑，日本一九三八年才生產這款刀，該年為日本皇紀二五九八年，取年份後二位數字，定名為九八式軍刀，南京大屠殺發生於一九三七年，兩者時間不符；但國防部強調，這把軍刀是「真品」。

網路文章指出，這把軍刀是在一九四五年冬天，國軍第十六軍二十二師輜重兵營長余鴻成奉命到河北定縣接收受降日軍第一旅團軍馬時，日軍聯絡官上繳十把軍刀，其中這把刻有「南京の役殺一○七人」的軍刀，引起余鴻成注意，指示將這批武士刀送回軍部，但被十六軍中將副軍長魏炳文留下來收藏，輾轉帶到台灣。

中將副軍長魏炳文帶到台灣

陳中吉受訪表示，魏炳文中將在抗戰勝利時接收此刀，其子魏亮在一九八七年捐贈給軍史館，軍史館展出此文物，除揭露歷史傷痛，也要讓國人了解戰爭殘酷，陳展具歷史因素，但對外界穿鑿附會、勾連其他事件的傳聞，「國防部立場認為，期期以為不可。」