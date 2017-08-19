武士刀砍頸 憲兵浴血勇抗刀煞

〔記者李欣芳、羅添斌、劉慶侯、涂鉅旻／台北報導〕男子呂軍億昨持軍史館陳列展示的日本武士刀闖進總統府，被憲兵周書竑發現吹哨制止，呂從背包中抽刀揮舞，周持步槍格擋並與呂男扭打，混亂中周員肩部、頸部、手部等處遭砍傷，仍奮力抵抗，撐到同僚奔來擊落呂男的武士刀，過程激烈驚險，十分英勇。
撐到同僚制伏呂嫌
衝突發生於昨天上午十時十八分許，當時總統府親子日熱鬧登場，蔡英文總統步入總統府三樓大禮堂會場，與會人數近九百人，府外卻發生持刀傷人，所幸憲兵處理得宜，未讓事件擴大。
總統府內進行活動 府外驚險攻擊
呂軍億上午帶著偷來的武士刀，翻越總統府後方矮牆進入南苑車道口時，被憲兵及維安人員發現，呂未理會，快步衝向前，欲通過總統府西大門，周員先吹哨示警，見呂不理會，還加快步伐及揮舞手中武士刀，周當時所持長槍內未裝實彈，情況緊急只能舉槍阻擋，衝突中不僅挨砍，步槍還一度掉落。
此時周邊有八名武裝憲兵和便兵憲兵維安人員發覺，迅速趕來合力將呂嫌壓制，呂仍一度激烈反抗，一名憲兵掏出手槍作勢射擊，呂見狀才不再掙扎。憲兵們將呂壓制在地長達五分多鐘，直到中正第一分局警網趕到，將他帶回介壽路派出所偵辦。
總統探視受傷憲兵
總統府發言人黃重諺表示，事發後，第一時間已向蔡總統報告，總統相當關心受傷憲兵傷勢，先指示總統府秘書長吳釗燮前往醫院探視，下午再親赴醫院探視，祝對方早日康復。吳釗燮說，昨天是總統府親子日，許多同仁的家人、子女到府裡參觀，如果不是周員在第一線機警反應，以及其他執勤同仁將暴徒制伏，恐將造成更多意外。
國防部長馮世寬也於昨天中午在憲兵指揮官許昌陪同下，到台大醫院探視受傷的周姓二兵，他讚揚周姓二兵的英勇表現，表示會嘉獎表揚。馮世寬說，對於周員受傷，他要代表國防部向周的家屬說抱歉。