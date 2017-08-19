新聞分析》挾政治仇恨施暴 如孤狼式恐攻

2017-08-19

記者鄭鴻達／特稿

恐怖攻擊（terrorist attack）係指個人或團體基於宗教、政治、族群或其他意識形態，進行暴力攻擊造成公眾恐慌，以達成宣揚其意識形態之目的。而孤狼恐怖主義（lone-wolf terrorist），乃恐攻者獨立於任何組織、團體的命令及聯繫之外，通常因極少與他人聯繫，當局難以監測及預防。

台灣支持特定族群或政治意識形態中的少數激進份子，平時遭遇與其意識形態不同者，常滿口「倭寇」、「日奴」、「皇民」或其他不堪入耳的用字遣詞，或在網路上散播謠言及仇恨訊息，尤有甚者，還會喊出「槍殺總統」、「引共軍殺人」等激進思想。這些與社會主流民意脫節的極右翼份子，可說是中華民國版的新納粹主義（Neo-Nazism）。

這類人平時極力煽動對特定族群或政府的仇恨，由於論調荒腔走板且與主流認知嚴重脫節，通常只被視為茶餘飯後消遣的話題。但昨天這件攻擊總統府憲兵事件，不再僅限於罵罵髒話、推推拒馬、罵罵政府及散播謠言而已。

此案不應僅被定調為個人過激暴力犯行，而應視為我國極右翼新納粹主義的孤狼式恐攻，儘管其行動過於粗糙，但當局應高度正視此類行動背後的思考與動機，甚至釐清是否有境外勢力影響。

政府也應針對日漸嚴重、普及的仇恨言論的散播及鼓動，進行合理之處理以撥亂反正，以避免國家、社會逐步被外來極端思想帶入暴力與仇恨的族群對立深淵中。