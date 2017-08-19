縱深不足 總統府維安弱點

2017-08-19

記者羅添斌／特稿

總統府昨天遭到暴徒持長刀闖入，造成一位憲兵頸部受傷送醫，若是憲兵並未即時將其制止在總統府後門，讓其衝入總統府的話，後果不堪設想。

總統府位在台北市博愛特區內，四周道路都可供行人行走，左右兩側的圍牆較高，一般人難以攀爬進入，總統府前因為曾發生卡車衝撞大門事件，特別加裝鋼製花台及各項阻絕設施，防止車輛衝撞事件再次發生。但總統府後方門哨，距離博愛路僅僅靠一道矮牆區隔，道路距離後方門哨僅有短短十餘公尺的距離，成為總統府維安的弱點。

總統府安全縱深不足的問題，近十年間，不斷被朝野立委及學者專家提醒，建議將總統府遷離博愛特區，另覓適當地點設置，關鍵原因就在於安全縱深不足。但總統府在強化府前各項維安及阻絕設施時，未同步補強總統府後方的維安區塊，增加安全縱深所需的空間，讓有心人士有可乘之機。

總統府後方原是國防部的博愛大樓，過去都有憲兵二十四小時執勤，也就是在博愛路的兩側都有憲兵負責維安。但在國防部遷到大直，將博愛大樓移交給司法部門後，總統府後方維安能量不足的問題，也多次被點名提醒。

面對攻擊 憲兵應可果斷開槍

另一項必須檢討的是，總統府憲兵在面對武力攻擊行動時，是否可以直接使用槍枝制止對方行動。儘管憲兵勤務法令，有明確的用槍時機及要領，但能不能在事件發生當下果斷使用，卻少有人能夠做到。尤其在多起警察因開槍制止嫌犯致其死傷，卻被嫌犯家屬提出高額求償事件的社會扭曲價值觀氛圍下，更會讓憲警人員面臨開槍執法及捍衛總統府安全的抉擇時，內心糾結不已。

美國白宮多次發生不明人士闖入事件，只要膽敢擅自跨越紅線，白宮維安警衛可以毫不考慮的開槍制止。但台灣不是美國，難用如此強勢手段。歷朝除了前總統李登輝之後，誰都不願在自己任內提出總統府遷離博愛特區的規劃方案，於是就讓維安人員長期陷入總統府安全縱深不足、面對攻擊事件不敢開槍的壓力之下，問題始終未獲解決。