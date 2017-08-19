軍史館沒啟動保全 刀賊來去自如

2017-08-19

〔記者涂鉅旻／台北報導〕男子呂軍億走進國軍歷史文物館參觀，持鐵鎚擊破二樓強化玻璃展示櫃，再大剌剌背著長達一．二公尺的「九八式軍刀」離開軍史館，整個過程無人阻止，民眾諷刺：「這不是螺絲鬆了，根本是沒螺絲！」

T型樓梯 讓賊避開館員

據悉，呂姓男子進入軍史館時，和一般民眾無異，館方也未對其提高警覺，館方不願多談昨天案發時現場參觀人數、工作人員配置等；國防部發言人陳中吉表示，事發時有工作人員聽到敲擊玻璃聲響等，也有工作人員前往二樓察看，發現展示櫃軍刀遭竊，但二樓及其他區域展櫃均完好。

據了解，軍史館樓層配置，一樓至二樓為一道「Ｔ」型樓梯，民眾可選擇自左側或右側樓梯上下樓，館方懷疑可能是呂嫌竊刀後所走的樓梯，與前往察看的工作人員走的樓梯不同，加上工作人員趕往二樓察看，一樓因此「鬧空城」，才讓嫌犯有可逃跑的機會，確切原因仍有待調查。

下班才啟動保全系統

陳中吉表示，該館共有七名工作人員，昨日有五人上班，分別負責展館、櫃台工作，有人參訪時會提供導覽服務；軍史館提供民眾免費參觀，僅需將大型物品寄放在一樓服務台，禁止帶寵物、危險物品等進場，不需更換證件或接受安檢。

軍史館平日開放時間，雖和警方、憲兵等簽署支援協定，但不會開啟紅外線熱感應保全系統，避免民眾參觀時意外觸發警鈴，保全系統僅在下班時間啟用，只要有人擅闖就會啟動警鈴，通知保全公司處理。

對於軍史館文物遭竊還變成凶器，國軍目前尚無懲處計畫，陳中吉表示，軍史館本來就是開放空間，盼焦點放在嫌犯以不當方式取得文物，國防部加以譴責，但他也強調：「我們也是受害者」，未來會檢討，加強安檢或強化文物保存都是努力方向。

軍史館開放日為週一至週五、每月單數週的週六，開放時間為上午九點到下午四點半，受到軍刀遭竊事件影響，軍史館宣布昨上午起休館兩天。