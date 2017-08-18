全台大跳電 吳敦義︰有助國民黨

2017-08-18

〔記者施曉光、鄭鴻達／台北報導〕準國民黨主席吳敦義昨日出席「台灣青年圓桌會議」時告訴黨內年輕人，國民黨所以丟掉政權，最大原因就在失去年輕人的支持，但八一五全台大跳電事件，「對國民黨有很大幫助」，因為這是台灣自一九九九年以來史上三次大規模斷電事件中，唯一一次的「人禍」，他並痛批蔡英文總統事後「謊話連篇」，因為蔡英文過去說「非核家園」不會缺電，結果日前就缺電了。

吳敦義指出，前兩次全台大跳電原因分別為「九二一大地震」及高壓電變電所損壞，都是天災，只有八一五是人禍，「禍首」中油公司由於是「某人的愛將」，把責任推給承包商「巨路」。

針對這次大停電，前國民黨副主席郝龍斌昨指出，考量國家發展、人民生計及國安，二○二五年非核家園目標不實際，在再生能源趕上進度之前，應先「以核（能）養綠（能）」，他主張舉辦「核能公投」，由全民決定是否使用核能。

前行政院副院長杜紫軍也說，非核家園是大家共同理想，但二○二五年達成的目標是政治而非科學，原本核四是要用來接替即將除役的核一、核三，若都停掉會出現十八％電力缺口。

杜紫軍直言，政府計畫將天然氣發電占總發電量提升到五成、再生能源要提升到二成，但這兩項「都做不到」，民進黨政府的決策讓發電備轉容量嚴重不足，本次大停電的規模或許是「空前」，但絕非「絕後」。