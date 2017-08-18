瞬間跳6機組 任何發電升載「都來不及」

2017-08-18

〔記者黃佩君、林筑涵、譚偉晟／綜合報導〕台電高層表示，以八一五情況，大潭電廠六部機組占裝置容量達十二％，一次跳掉，供電直接減少四三八．四萬瓩，「損失真的很難挽救」、無論任何發電方式升載「都來不及」。

部分人士認為，若重啟核一、核二機組就能救援跳電危機。台電高層表示，核電升載時間非常長，只有水力發電最快，一開就有，燃油、燃氣都要一、兩個小時才有可能升載，無法解決當下電網不平衡引發的低頻保護。

一位台電主管指出，大潭跳機發生在幾分鐘內，很難靠調度處理，即便全台有超過十五％的備轉容量率，電廠跳機當下仍會停電。

對於分散式電網是否能改善機組跳脫後的低頻卸載狀況？台電高層表示，集中式與分散式電網「各有優缺點，必須相輔相成」，「電廠要地點、輸電也要地點」，台灣當初設計成集中式電網，就是因為土地難以取得，這些議題都得面對。

至於網路盛傳有自稱台電員工者爆料，指政府不敢得罪大財團，八一五停電時違反調度規則，直接跳過工業大戶，犧牲民生用電。台電駁斥「無稽之談」，當日屬緊急狀況，且判定無法短時間復電，因此依調度規則執行緊急分區輪流停電。

解決地區電力 科技部思考儲能系統

科技部長陳良基昨日指出，目前政府規劃再生能源的整體比率提升到廿五％至廿八％，但台灣有颱風與地震，對風力發電要求比較高，高山地形也讓台電整個電網的轉換難度不小，能源轉型有其難度。

陳良基表示，科技部目前有思考Tesla的儲能系統，也就是透過大型鋰電池儲電廠的方式，解決地區性電力短缺問題，讓生產出的電力可以被儲備再使用。

陳良基說，Tesla儲能系統有強大的電池並聯技術，在減少成本上也有很不錯的表現，希望有機會成為解決台灣缺電的方式之一。