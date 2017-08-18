中油不良包商文化 陳金德稱要改善

2017-08-18

派10人解讀當天電腦紀錄 今提出報告

〔記者黃佩君、謝武雄／綜合報導〕八一五大停電究責，中油董座陳金德說，已派出十人專案小組，今天提出對電腦紀錄的解讀報告，一到兩週內做出懲處；他也強調，要改善中油不良的包商文化。

巨路獨董林立人為前中油興建工程處長、前總經理室顧問。陳金德表示，過去他在高雄市時就發現，中油很多意外工安事件，是因現場包商未按中油SOP施作，監造同仁因為「關係太好」，沒有指正，包商顧問可能是中油退休的上司。

他強調，未來中油退休高層若轉任供應商、勞務採購、設備商的顧問或董事，中油就會儘量避免跟該公司來往。

對於未來與巨路的關係，陳金德指出，巨路承包北部天然氣的維修合約，是一年一約，且範圍廣達六個縣市，目前傾向合約到期後不再續約。

不過未按照標準作業程序釀災，到底是中油或者是巨路公司的責任，雙方各說各話，目前由桃園地檢署分案指揮調查局桃園市調處深入調查中。

陳金德也表示，大潭隔離站在電廠內，距離太近，反應時間被壓縮到只有十四秒，風險太大；台電與中油應改善各自的設備與設計，「這次開閥用了九十秒，但機組竟然挨不過十五秒」。

他再度提到第三接收站對大潭電廠供氣安全的重要，強調若靠台中接收站的海管到通霄、再以陸管到大潭，由於管徑是一定的，每天送氣量固定，目前大潭電廠七到十號機組已有規劃，更多的天然氣量須靠接收站，接收站有儲槽，備用儲存，會大幅增進大潭電廠的用氣安全。

第三接收站盡快完成 10機組分散風險

為何隔離站離大潭電廠近到「只有十四秒」反應時間？中油主管表示，當初台電規劃電廠時，即設計招標在內，大潭隔離站是目前台灣離電廠最近的站，其他都約有二到二十公里左右。

中油主管表示，最好方式是輸氣管線有很多套單獨系統，對大潭電廠而言，第三接收站要趕快完成，十部機組同時可用接收站或台中廠的氣，分散風險，將問題徹底解決。