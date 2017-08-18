焦點評論》果然是派系

2017-08-18

記者鄒景雯／特稿

國營事業的人事派任，在民主化二十餘年、歷經三度政黨輪替後的台灣，從來沒令人驚艷激賞過，因為藍綠兩大政黨的權力邏輯差不多，選舉選贏了，就把國家當作江山，職務當作權位，論功行賞、分封地盤的現實需要，總是凌駕從政者在當選前對於開創美麗新世界的抱負與想像。

蔡英文政府為何要圈選原來的高雄市副市長陳金德出任中油董事長？好的答案應該是他具有卓越的管理能力，可以強化中油的公司治理，或是他學有專精，可以內行領導中油，促進業務精進。其他諸如他是陳菊愛將，他是新潮流又一搶占山頭的例證，絕對都是最壞的答案。

八月十五日，中油輸送天然氣發生問題，導致台電大潭電廠跳電，全台用電受到影響的事件，做為中油的領導人，面對外界撻伐，查明原委、羞憤自責都來不及了，竟控制不了入黨三十餘年習以為常的反射動作，以「派系鬥爭」詮釋下台負責的要求，以「看多了」，自述笑罵由人。如此表現，等於告訴國人他究竟是怎麼當上中油董座的！

暫且擱置不談這種火上加油的政治能力，讓推薦他的人、任用他的黨，顏面無光。去年九月十二日到職的陳金德，對於中油的運作如果熟稔通透，絕對可以在危機處理的對外溝通與形象管理方面，減少失血，甚至扳回一城。

不幸，陳金德在事發當晚公開陳述是一人誤觸電動閥引起；第二天推翻原說法，稱是包商更換電源供應器時導致，第三天則是上媒體公布中油與承包商的契約，究竟真相是什麼？遠朦朧於其對究（推）責的鮮明。說穿了，依舊是政治，並沒有專業。

或許陳金德有一點是對的，他直指派系，也果然就是派系。光這點，他能適任蔡英文政府的中油董事長？