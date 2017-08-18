陳金德拒下台 扯派系鬥爭看多了

中油被指停電禍首 立委怒該下台的沒下台 林全：該負責的逃不掉
〔記者李欣芳、彭琬馨、楊淳卉、陳鈺馥、謝武雄、黃佩君／綜合報導〕八一五全台大停電引發經濟部長李世光請辭下台，行政院長林全昨與民進黨立委便當會，立委砲轟中油人為疏失非常離譜，有立委質疑「該下台的沒下台」，意指中油董座陳金德。林全說，政院正進行行政調查，等調查結果出爐，該負起責任的絕對跑不掉！
新機組調整後 備轉容量將逾5趴
面對學者專家質疑，台電的備轉容量偏低，將使能源供應陷入危機，行政院發言人徐國勇會後表示，「電業法」相關法令僅針對備轉容量訂定十五％的上限，並沒有規定下限，據估算，每增加一％備轉容量，國家就得耗費一百億元成本，批評民進黨政府備轉容量偏低，是對法令的誤解，未來新機組調整後如果都跟上，備轉容量可望超過五％。
立委︰政治責任不該只有經長扛
民進黨立委王定宇表示，這次事件的政治責任不該只有李世光一個人扛，現在讓人感覺政治責任缺了一塊。王定宇並未點名陳金德，但他認為相關國營事業高層也扛起政治責任，是對人民起碼的交代。
遭藍綠立委點名下台，陳金德昨表示，他在民進黨卅多年，類似的派系鬥爭「看多了」；黨內要他下台的聲音都聽到了，每個人都有立場，他不會迴避責任。
外界質疑陳金德因「花媽」（高雄市長陳菊）力挺，因此不在第一波下台名單，他說，社會自有公評，「這種我看很多年，不會覺得奇怪，對我個人也不會有影響」，全力把工作做好比較重要。
徐國勇指出，林全院長廿一日將赴立院臨時會針對八一五大停電專案報告，並進行詢答，希望報告與詢答能在一天內完成。
林全下週一立院報告 盼一天完成
經濟部代理部長沈榮津昨天下午也前往桃園市觀音區大潭電廠，實地了解出錯的過程與原因，今天將向林揆提出報告。
沈榮津赴大潭電廠 初判未按SOP
據了解，沈榮津此行主要是了解更換過程是否有人為疏忽，初步認定是工作人員更換電源供應器前，未按照標準作業程序將電動閥由自動調為手動，造成控制系統出現異常訊號，天然氣輸氣管兩組電動閥自動關閉，導致發電機組失去燃料而跳機。
沈榮津昨要求台電建立「防呆機制」，甚至建立類似電腦的「UPS」系統，在突然供氣中斷情況下，能有時間挽救系統不致跳機。