聽障生夏令營 狼志工涉性侵4少男

2017-08-17

〔記者楊政郡、歐素美／台中報導〕以南韓光州仁和聾啞學校教職員性侵學童事件改編拍成的電影《熔爐》，類似劇情竟出現台灣版！

南韓電影《熔爐》出現台灣版

台中市一家知能發展中心上月舉辦夏令營，廿三名來自不同中小學的聽障生夜宿該機構時，擔任志工的張姓「熱心大哥哥」被控陸續性侵四名少年，一名國小剛畢業的受害人被迫肛交時，因學員均為聽障，無人察覺異狀，事後用手語比出受害經過，加害人旋遭收押偵辦，檢警懷疑有更多人受害，擴大偵辦中。

這家知能發展中心每年暑假為中小學聽障生舉辦夏令營，今年自七月三日開始為期一個多月，提供才藝及語文等課程，學生分梯共卅人，有男有女，其中二十三人參加夜宿，週六、日才返家，原定八月十二日結束活動。

少年手語比「屁股很痛」揭發

未料七月廿七日上午，一名少年顯然哭泣後，使用手語向機構工讀生哥哥比出「屁股很痛」，揭發他在前一晚被同樣聽障的二十多歲張男，帶到寢室的廁所性侵，他當時試圖發出異聲求救，但無人察覺。該機構隨即逐一詢問二十三名夜宿學生，又有三名少年說出曾遭張男性侵，趕緊通報家長及社會局，社會局勒令夏令營於八月一日提前結束。

檢警介入調查，遭害少年多為十三、十四歲，還驚覺其中一名少年被性侵長達六年，從小一參加該機構的活動就被性侵至今，因怕重病媽媽不堪打擊，才一直隱忍不發。此外，張男犯案地點包括廁所、浴室及寢室，甚至學Ａ片在性侵完事後，將體液塗抹在受害人臉上、以及強拍對方性器官。

有人小一即受害 長達6年

檢警追查，該中心提供零至六歲學齡前的聽障學童口語訓練，國中小學則以舉辦營隊活動及開設假日班為主。張男就讀國小時就參加該中心舉辦的營隊活動，國中畢業後每逢寒暑假皆回機構擔任志工，陪伴其他聽障孩子，未料長大後竟成為狼志工。

中心人員說，得知張男涉案十分震驚，由於張男曾是協助對象，中心人員都和他很熟，沒想到因為「太熟悉」，一時疏忽便宜行事，讓張男有機可乘，將檢討改善。

台中市社會局昨表示，將調查該中心所涉違失部分，加以裁罰，最重可撤銷登記、勒令停止營運；該中心另有違規使用部分，也一併查處。