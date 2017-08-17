停電禍首 中油未按SOP作業

2017-08-17

〔記者黃佩君、楊雅民、陳昀／綜合報導〕針對八一五大停電事件，中油董事長陳金德昨出面說明非誤觸導致，是設備商巨路國際更換控制系統電源供應器時，未按標準作業程序（ＳＯＰ）將自動模式轉換為手動，造成系統發出異常訊號，電動閥自動關閉，致大潭電廠六部發電機組因斷氣全跳機，引爆全台大停電。

陳金德：錯誤非第一次

更不可置信的是，陳金德坦言，這錯誤並非第一次，前七顆更換時就已如此，且工程師都非菜鳥，責任是「巨路公司有，中油也逃避不了」。

巨路則回應指出，巨路與中油的合約關係為電源供應器的小額純物料採購，僅義務從旁協助安裝，安裝時均由中油公司人員全程指揮監督，並由中油公司人員負責系統操作，至於安裝過程中為何會導致電動閥自動關閉，雙方責任待相關單位查明後釐清。明顯是不願幫中油背責。但中油也反擊表示，巨路進入工作並申請非動火工作許可證，是執行合約工作，並非義務從旁協助。

在經濟部長李世光請辭後，停電究責聲浪不斷，朝野立委昨天更將矛頭指向中油、台電，要求董座負責、辭職；行政院長林全表示，未來台電、中油的責任調查，將提高到行政院層級。

更換電源供應器時出包

中油天然氣計量站位於大潭電廠入口左側，負責控制天然氣輸到大潭電廠的開關。陳金德表示，一開始說誤觸是不正確的，因牽涉在內的供氣系統有兩個電動閥（MOV），通常是一個開啟、一個備用，當時並無員工在附近，是因系統訊號異常造成電動閥自行關閉。

中油指出，當日更換電源供應器時，依ＳＯＰ先得把系統開到手動位置，以避免出了任何問題，訊號會驅動到相關儀表或設備；但當日並未遵行ＳＯＰ，才造成訊號異常，兩個電動閥同時關閉，從管線斷氣燒完到恢復，有四分鐘無法供氣。

未依規定…已操作7次

陳金德強調，這樣的疏失並非第一次，之前更換七顆電源供應器也未依ＳＯＰ操作；現場中油工程師約四十來歲、有一定資歷，巨路人員也不算是菜鳥；「這狀況就是長期沒有要求，這不是菜鳥的問題，是結構性的問題」。他說，應徹底改造中油過去陋習，痛定思痛改進，調查清楚後將做重懲。

大潭電廠廠長郭天合表示，中油計量站供氣停擺是大潭電廠跳機主因，由於中油天然氣的隔離站與計量站之間距離太短、計量站與電廠進氣的電動閥距離更短，一旦「斷氣」，電廠沒有緩衝時間能因應緊急狀況。

據了解，巨路當次更換的電源供應器為十顆，自八月八日開始更換，出事當天更換到第八顆，因該採購為十萬元以下小額採購，並未打合約；不過大潭該區域分散式系統是巨路所承作，也負責維修。