老字號「巨路」 也承包台積電工程

2017-08-17

〔記者楊雅民／台北報導〕中油將八一五大停電矛頭指向承包商巨路國際未按標準作業流程操作。巨路是老字號的程控（Process Control）工程、系統大廠，客戶涵蓋中油、台塑集團、台積電等，巨路表示，責任尚待釐清，但應不至於對公司營運造成重大影響。

創立42年 客戶遍及兩岸

巨路是老字號的程控工程、系統大廠，創立已有四十二年，其銷售的程控儀錶暨系統工程，可依客戶的製程條件進行客製化設計，可有效控制生產線各項製程變數，避免生產線停擺或釀成工安事件。

巨路的客戶涵蓋兩岸晶圓廠、煉油廠、石化產業、電廠、焚化爐、天然氣等業者，包括中油、台塑集團、台電、中國中石油、台積電及台達電等知名大廠。巨路也是全球最大程控製造商Emerson在台灣及中國東北、華北地區的代理商。

停電事件不至於影響營運

巨路去年合併營收達四十八．一七億元，過去十年獲利穩定，平均每年ＥＰＳ（每股稅後盈餘）都可達四．三至五．五元水準，今年上半年營收為廿二．○二億元，較去年同期衰退五．六％，毛利率卅一．九％，優於去年同期的廿八％。不過，上半年因匯損造成業外損失，且匯回中國子公司股利需額外繳稅，上半年稅後淨利降至二．二七億元，ＥＰＳ一．九一元。