「全台為何黑一半？」／防電網崩盤 「低頻卸載」後再分區限電

2017-08-17

〔記者林筑涵／台北報導〕因中油與承包商人員未依標準作業操作，致使大潭電廠天然氣停止供氣，造成全台陷入停電。為何短短四分鐘，台灣黑掉一半？主因是電力系統為確保供需平衡，避免更大規模停電，隨即啟動「低頻卸載」，先拉掉用戶電力、減少用電量，以利調度員作後續處理；後因電力依然不足，台電才宣布執行十八年來首度緊急分區輪流停電。

因電力系統需分秒維持供需平衡，且不能低於安全運轉頻率59.5Hz，當日因系統頻率自60Hz大幅降至59Hz，啟動「低頻卸載」措施，部分地區因此出現跳電，影響近一百六十萬戶。

台電解釋，「低頻卸載」就是拉掉用戶電力、減少用電量，恢復系統安全運轉頻率，避免電網負荷過大，發生崩盤狀況，造成更大規模停電；反之，電力系統運轉頻率過高時，則透過調度中心降低發電機組出力，讓頻率回穩。

台電副中央調度監鄭有財指出，台電電力系統設定頻率目標值為60±0.2Hz，若是59.5Hz以上，還是可用人工調度、恢復範圍，但當一次失去超過四百萬瓩，系統差了約1Hz，就會啟動「自我保護」，先拿掉部分電力供應，確保自身安全，以利調度員作後續處理。

鄭有財說，因當晚民眾下班回家使用電器，七點是當日用電第二高峰，在預料即使一百六十萬用戶停電，系統仍然無法維持穩定情況下，不得已才選擇執行緊急限電措施，共四輪、影響六百六十八萬戶。