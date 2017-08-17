鐵飯碗心態不改 油電還會出包

2017-08-17

記者高嘉和／特稿

八一五大停電造成全台「半黑」，民怨潮湧向蔡政府。但就算部長下台、董總滾蛋，可根本解決問題嗎？出事的中油承包商巨路同樣也承接台積電等科技大廠程控業務，為何台積電沒出事、中油就會出包。中油董座陳金德昨講了實話，這是「結構性陋習」；只要油電等國營事業的「鐵飯碗」心態不改，反正因循苟且、敷衍了事，管他什麼標準作業程序（SOP），犯錯照捧飯碗，那油電保證未來還會出包。

依中油昨公布的調查結果，原來之前已更換過七顆電源供應器，全沒按照SOP；那是第八顆比較衰嗎？還是天佑台灣，前七顆都沒事？不管中油或承包商巨路的最終責任歸屬，反正現場兩個人都不在乎SOP。

從巨路官網來看，不只承接中油業務，還有台塑集團、台積電及台達電等民營大廠；那為何台積電沒出事、中油卻出大包？中油董座昨已給了明確答案。

大潭電廠是全國第二大發電廠，等同四部核電機組發電量，這事關國內供電穩定，中油在供氣各重要環節絕對有設計「防呆」機制，也就是避免出錯的SOP；但卻防不了國營事業部分員工「鐵飯碗」或「大鍋飯」的墮落心態。

另外，巨路承接中油、台電等業務，但三位獨立董事中，有一位是前中油興建工程處處長及總經理室顧問，另一位是綠營大咖的大舅子；雖從學經歷來看，也算是術業有專攻，但出事後難免會被外界質疑有「門神」之嫌。

八一五大停電後，又開始討論起電網是集中式好？還是分散式好？偏重天然氣發電會不會太高？類似討論已經好幾年了；當然有因才會有果，但若倒果去推因，就難免會失焦，且淪為各說各話。

早年是因城鄉差距大，大型電廠投資得有規模經濟，才會造成現在集中式電網的結果，現在人口分布較平均，且綠能發電崛起，的確較有分散式電網誘因；另天然氣發電廠或接氣站、管線等，同樣得面臨用地取得、環保生態及地方民意抗爭等挑戰，才會造成現在供氣及輸電上的隱憂。因此，降低供電風險最簡單且有效方式，就是要求油電等國營事業按SOP做事，這有很難嗎？